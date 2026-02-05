Во Львове женщина стреляла в военнослужащих ТЦК и полицейских

Львовская прокуратура сообщила о подозрении 44-летней женщине.

Львовянка обстреляла автомобиль с военными ТЦК / Коллаж: Главред, фото: Львовская областная прокуратура

Кратко:

44-летняя львовянка стреляла в автобус военнослужащих ТЦК

Инцидент произошел 2 февраля во время оповещения населения о мобилизации

Женщина использовала травматический пистолет

Во Львове 44-летняя местная жительница открыла огонь по автомобилю, в котором находились военнослужащие ТЦК и СП и правоохранители. Женщине сообщили о подозрении в хулиганстве. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Инцидент произошел в понедельник, 2 февраля, в Шевченковском районе города. Группа в составе двух сотрудников полиции и представителей Галицко-Франковского ОРТЦК и СП осуществляла меры по оповещению населения о мобилизации.

По данным правоохранителей, увидев сотрудников ТЦК, женщина достала травматический пистолет и начала бить оружием по стеклу автомобиля. Когда водитель микроавтобуса пытался уехать с места происшествия, чтобы избежать конфликта, нападающая произвела выстрел в сторону транспортного средства. На стекле остались следы как минимум восьми выстрелов.

Под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры женщине уже сообщено о подозрении. Ей инкриминируют хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Изменения в мобилизации

Как писал Главред, Зеленский анонсировал изменения в мобилизации и работе ТЦК и СП после совещания с министром обороны Федоровым. Планируется справедливое распределение военных, повышение мотивации и улучшение подготовки.

Также части обеспечат базовым уровнем дронов, а процесс мобилизации станет более эффективным и адаптивным. Главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил об улучшении мобилизации благодаря изменениям в подходе к военнообязанным и повышению мотивации, уменьшению самовольного оставления частей и стабильному достижению плановых показателей комплектования.

Инциденты с ТЦК - новости по теме

Как сообщал Главред, в декабре прошлого года в Одессе трое сотрудников районного ТЦК и СП избили участкового офицера полиции, который сопровождал нарушителя воинского учета. Один из нападавших был в нетрезвом состоянии.

Также в Днепре 25 декабря мужчина напал на военных ТЦК, ранив двоих ножом. Пострадавших госпитализировали, а для задержания нападавшего военный сделал несколько выстрелов в воздух.

Кроме этого, сотрудник Тернопольского территориального центра комплектования Вадим Дячук применил физическую силу и издевался над мобилизованным, снимая это на видео. Спецпрокуратура составила на него административный протокол, суд оштрафовал на 34 тыс. грн. Кроме того, Дячука перевели для службы в боевую бригаду на фронт.

Об источнике: Львовская областная прокуратура Львовская областная прокуратура — территориальный орган прокуратуры Украины, осуществляющий представительство интересов государства, надзор за соблюдением законов, поддержку публичного обвинения в судах и координацию деятельности правоохранительных органов на территории Львовской области.

