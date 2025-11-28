ТЦК мобилизовал известного экс-футболиста Динамо и сборной Украины - что известно

Коротко:
- Денис Гармаш был мобилизован в ВСУ
- Бронирования или отсрочки от призыва он не имел
Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш был мобилизован в ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП.
Там написали, что в сети распространяется манипулятивная информация о якобы задержании с применением силы экс-футболиста.
"Вниманию общественности и представителей медиа! В сети распространяется манипулятивная информация о якобы задержании с применением силы экс-футболиста одного из футбольных клубов. Также отмечается, что у него требовали еще и взятку", - говорится в сообщении.
Для предотвращения распространения искаженной информации, отмечается, что Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных.
Известно, что бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации он не имел.
После прохождения ВВК и общения с рекрутерами, Денис Гармаш выбрал службу в одном из подразделений ВСУ.
"Жалоб относительно неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало", - добавили в пресс-службе.
Динамо - последние новости
Как сообщал Главред, футбольный клуб "Динамо" (Киев) объявил о серьезных изменениях в тренерском штабе первой команды. Отныне коллектив освобожден от исполнения обязанностей, а главным наставником временно назначен Игорь Костюк, который ранее руководил юношеской командой "Динамо" U19.
Хавбек "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко может покинуть киевскую команду уже в зимнее трансферное окно. Его уход может стать частью плана клуба по омоложению состава и оптимизации зарплатной структуры.
Легендарный экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Советского Союза 63-летний Иван Яремчук арестован в Польше перед отборочным матчем ЧМ-2026 Украина - Азербайджан и уже более 10 дней находится в тюрьме.
Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины
Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.
В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.
