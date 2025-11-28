ТЦК мобилизовал известного экс-футболиста Динамо и сборной Украины - что известно

Экс-футболист "Динамо" уже выбрал службу в одном из подразделений ВСУ.

Дениса Гармаша мобилизовали / коллаж: Главред, фото: fcdynamo.com, ua.depositphotos.com

Коротко:

Денис Гармаш был мобилизован в ВСУ

Бронирования или отсрочки от призыва он не имел

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш был мобилизован в ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП.

Там написали, что в сети распространяется манипулятивная информация о якобы задержании с применением силы экс-футболиста.

"Вниманию общественности и представителей медиа! В сети распространяется манипулятивная информация о якобы задержании с применением силы экс-футболиста одного из футбольных клубов. Также отмечается, что у него требовали еще и взятку", - говорится в сообщении.

Для предотвращения распространения искаженной информации, отмечается, что Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных.

Известно, что бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации он не имел.

После прохождения ВВК и общения с рекрутерами, Денис Гармаш выбрал службу в одном из подразделений ВСУ.

"Жалоб относительно неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало", - добавили в пресс-службе.

