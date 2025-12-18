Ракеты не удалось запустить - в ГУР назвали особенность последних массированных атак РФ

Скибицкий отметил, что Россия теряет научный и военный потенциал, что, в частности, приводит к массовым сбоям при применении крылатых ракет.

https://glavred.info/war/rakety-ne-udalos-zapustit-v-gur-nazvali-osobennost-poslednih-massirovannyh-atak-rf-10725320.html Ссылка скопирована

В ГУР назвали особенность последних массированных атак РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

О чем говорится в материале:

Россия теряет свой потенциал

В ходе последних атак по Украине 40% крылатых ракет не сошли с самолетов-носителей

Россияне продолжают распространять пропагандистский нарратив о том, что Украина не сможет выстоять в войне с Россией, однако реальное положение дел свидетельствует об ином. Во время последних массированных российских атак РФ около 40% крылатых ракет, запущенных противником, даже не сошли с носителей. Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Укринформу.

Он пояснил, что Главное управление разведки регулярно обнародует результаты своей деятельности, чтобы продемонстрировать, что Украина не только подвергается ударам, но и наносит ответные удары, которые ощутимо влияют на оборонно-промышленный комплекс России и предприятия, обеспечивающие ведение войны.

видео дня

Эффективность этих шагов, по его словам, в значительной степени зависит от дальнейшего развития и средств, которые уже применяются.

"Но мы видим другую картину. Мы видим, как Россия теряет свой потенциал, я имею в виду научный. Ракеты перестают летать, точность исчезает. То, что они пытаются обойти или заменить импортозамещением иностранных компонентов, приводит к совсем другим результатам. Например, в ходе последних ударов примерно 40% крылатых ракет, которые запускала Российская Федерация, просто не сошли с самолетов", - указал он.

Скибицкий также отметил, что такие результаты связаны с постепенной потерей Россией своего потенциала. Он отметил, что Украина готова делиться с партнерами имеющимися знаниями и опытом для дальнейшего противодействия РФ, ведь боевые действия - лишь одна составляющая, тогда как другие меры дополнительно укрепляют способность Украины противостоять агрессору и приближать победу.

Самолеты стратегической авиации, которыми Россия наносит удары по Украине / Инфографика Главреда

Ударит ли Россия по Украине на Рождество или Новый год - мнение эксперта

Как писал Главред, военный преступник Владимир Путин часто привязывает свои действия и действия оккупационных войск к важным символическим датам. Из-за этого возникает вопрос, не будут ли новые массированные обстрелы с большим количеством жертв приурочены к определенным событиям и пройдут ли новогодние праздники в Украине безопаснее. Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко подчеркнул, что пока идет война, в Украине ни один день не может быть гарантированно спокойным.

"Так, например, Путин использовал как повод для обстрела День Вооруженных сил Украины. Поэтому для обстрела Россия может использовать любую дату, ее ничто в этом не остановит", - сказал военный эксперт.

В то же время он подчеркнул, что Россия имеет достаточно ресурсов и возможностей для нанесения ударов по Украине. Поэтому не стоит расслабляться даже во время новогодних праздников и следует оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, с вечера 17 декабря и до утра 18 декабря государство-агрессор Россия осуществило массированную атаку на Украину с применением ударных беспилотников. Известно о последствиях обстрелов по меньшей мере в пяти регионах страны.

В то же время военный аналитик Олег Жданов отметил, что российская армия изменила тактику нанесения ударов. Если раньше атаки более-менее равномерно распределялись по всей территории Украины, то сейчас Москва сосредотачивается на выборочных направлениях. Такой подход позволяет массово применять ракеты и дроны на отдельных участках, создавая критическую нагрузку на систему противовоздушной обороны.

Кроме того, 15 декабря российские войска атаковали Днепропетровскую область, используя беспилотники и реактивные системы залпового огня. В результате этих ударов пострадали два человека, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Другие новости:

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред