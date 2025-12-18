Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 19 декабря нельзя заниматься уборкой по дому: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
18 декабря 2025, 13:55
57
19 декабря за народными верованиями не советуют браться за любой труд: уборка, рукоделие или тяжелые физические дела могут отпугнуть удачу от дома.
Какой 19 декабря праздник
Какой 19 декабря праздник / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 19 декабря
  • Приметы 19 декабря
  • Что можно и нельзя делать 19 декабря

В пятницу, 19 декабря, в православном календаре день памяти святого мученика Бонифатия. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Бонифатий родился в Западной Европе, вероятно в VIII веке. Он рано почувствовал призвание к христианскому служению и посвятил себя монастырской жизни, сначала изучая Священное писание и церковные науки, а затем участвуя в проповеди евангелия. Его деятельность была особенно направлена на углубление веры среди языческих племен, живших на территории современной Германии и Франции.

видео дня

Бонифатий известен как смелый миссионер и реформатор. Он не только проповедовал христианство, но и активно организовывал церковную структуру, основывал монастыри и храмы, создавал школы для духовенства и верующих. Его часто описывают как человека глубокой молитвы, нравственной стойкости и любви к ближним, что делало его авторитетом среди верных и церковных иерархов.

Как мученик Бонифатий потерпел насильственную смерть за свою веру и проповедническую деятельность. Согласно церковным преданиям, он был убит язычниками во время миссионерского путешествия в отдаленных регионах, где его проповеди встретили сопротивление. Его смерть стала символом жертвенности и преданности Христу, а память о нём распространялась через рассказы о чудесах, произошедших благодаря его молитвам как при жизни, так и после смерти.

Приметы 19 декабря

  • Ясное солнце - до морозной зимы.
  • Сильные морозы - до мягкой весны.
  • Сильный ветер - к холодам.

Что нельзя делать 19 декабря

В этот день за народными верованиями не советуют браться за любой труд: уборка, рукоделие или тяжелые физические дела могут отпугнуть удачу от дома на длительное время. Также строго-настрого запрещается давать или одалживать деньги - иначе можно навлечь финансовые трудности на весь следующий год.

Что можно делать 19 декабря

К святому обращаются с молитвой об охране и поддержке военных, а также об исцелении слабых и больных детей: о помощи при детском церебральном параличе, восстановлении после травм позвоночника или паралича, чтобы вернуть силу и здоровье.

Также стоит прочитать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это абсолютный позор и унижение": Коваленко назвал историческое поражение РФ

"Это абсолютный позор и унижение": Коваленко назвал историческое поражение РФ

14:52Война
Оккупанты придумали новую модель наступления на фронте – ISW

Оккупанты придумали новую модель наступления на фронте – ISW

14:45Фронт
"Спорный вопрос": Коваленко сказал, почему не будет перемирия на Рождество

"Спорный вопрос": Коваленко сказал, почему не будет перемирия на Рождество

13:56Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

Доллар резко взлетел, а евро отошел от рекорда: курс валют на 18 декабря

Доллар резко взлетел, а евро отошел от рекорда: курс валют на 18 декабря

Каким знакам зодиака Новолуние принесет финансовый успех: 3 счастливчика

Каким знакам зодиака Новолуние принесет финансовый успех: 3 счастливчика

Отключение света в Украине — графики на 18 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 18 декабря (обновляется)

Последние новости

15:14

Что происходит, когда молния попадает в самолет: бортпроводник рассказал о пережитом

14:52

"Это абсолютный позор и унижение": Коваленко назвал историческое поражение РФ

14:51

Об этом трюке знают единицы: что надо сделать с пергаментом перед использованием

14:50

Рецепт божественных брускетов на Новый год, которые разметают за 2 минуты

14:45

Оккупанты придумали новую модель наступления на фронте – ISW

Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – КоваленкоПрекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко
14:42

Про Меланию Трамп сняли фильм: как выглядит закулисная жизнь Первой леди СШАВидео

14:03

Килограммы по дешевке: в Украине упали цены на два базовых продукта

13:57

Чем обработать обувь, чтобы снег не налипал на подошву: проверенное средство за копейки

13:56

"Спорный вопрос": Коваленко сказал, почему не будет перемирия на Рождество

Реклама
13:55

Почему 19 декабря нельзя заниматься уборкой по дому: какой церковный праздник

13:54

5 худших подарков, которые принесут проблемы: что нельзя дарить мужчинам

13:21

"Лети, мой ангел": Оля Цибульская неожиданно лишилась отца

13:17

Поражен МиГ-31 и не только: СБУ уничтожила в Крыму драгоценную технику РФФото

13:06

Ветерану с ампутациями не выдали карту: ПриватБанк отреагировал с предложением

13:06

На Дмитрия Нагиева донесли за слова о войне: что ему грозит

13:00

"Зимнюю тысячу" можно потратить по-новому: правительство расширило список магазинов

12:53

Вранье Путина о захвате Купянска сильно повлияло на США – Зеленский

12:40

Самый любимый цвет уже не в моде: в какой цвет покрасить кухню в 2026 году

12:32

Гороскоп Таро на завтра 19 декабря: Весам - решение, Скорпионам - перемены

12:29

Гороскоп на завтра 19 декабря: Близнецам - давление, Стрельцам - важное решение

Реклама
12:28

Пока суд начал развод: Тарас Тополя внезапно вышел в свет с сыновьями

12:14

Громкие угрозы Путина: способна ли Россия усилить наступление в Украине

12:10

Прекратятся ли боевые действия в Украине в 2026 году: неожиданный прогноз

11:57

Никуда не уйдем, пока не одобрим финансирование для Украины - Фон дер Ляйен

11:22

Путин испугался: политолог объяснил, что насторожило диктатора в мирном процессе

11:10

"Черная зависть застелила глаза": народный артист разнес звезд после смерти Степана Гиги

10:58

"Факт уникален": в Одесской области зацвело редкое растение

10:57

Будет ли ракетный удар на Новый год: эксперт спрогнозировал новые обстрелы

10:51

Ключ не в желании Путина: Зеленский оценил способность России продолжать войну

10:42

Китайский гороскоп на завтра 19 декабря: Быкам - покой, Петухам - приключения

10:37

Астрологи назвали знаки зодиака, которые не могут смириться с чужим успехом

10:30

"Путин торопится": Романенко оценил риск повторного наступления РФ на Киев

10:29

Уничтожили полк РФ и захватили пленных: военные сообщили об успехе на фронте

10:19

"Перенесла операцию": Бужинская обеспокоила фотографией из интенсивной терапии

10:05

Отключение света в Украине — графики на 18 декабря (обновляется)

09:53

ЕС может проявить "слабость" относительно замороженных активов РФ - WSJ

09:44

Оккупанты массово избегают отправки на передовую на Запорожье интересным способом

09:32

Зеленский лишил пловчиху Клочкову важной государственной привилегии

09:01

Путин подтвердил максималистские цели в Украине: чего на самом деле хочет Кремль

08:55

Внук Пугачевой Пресняков потерял все: что произошло

Реклама
08:41

Обесточенные районы, поврежденные дома, есть пострадавшие: детали ночной атаки РФФото

08:40

Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:36

Чего никак не может понять российская оппозициямнение

07:39

В Ростове дроны атаковали танкер в порту: вспыхнул пожар, часть региона без света

06:43

В обращении к нации Трамп "забыл" об Украине и Венесуэле: о чем говорил глава США

06:10

Как может выглядеть крах Украинымнение

05:54

Идеальная маковая начинка для пончиков и кутьи на Рождество - рецепт

05:10

"Тигрица с когтями": Тина Кароль вызывающе задела Тараса ТополюВидео

04:42

"Беларусь - плацдарм": политик предупредил об угрозе нового наступления из-за действий СШАВидео

04:21

Этот сорт не подведет: как выбрать сладкую хурму без терпкости

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять