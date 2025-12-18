Укр
Ветерану с ампутациями не выдали карту: ПриватБанк отреагировал с предложением

Анна Косик
18 декабря 2025, 13:06
В банке признали свою вину и сделали предложение защитнику, который приходил в отделение.
Приватбанк
В ПриватБанке начали внутреннюю ревизию / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

  • В ПриватБанке извинились перед защитником, которому отказали в предоставлении услуг
  • Банк готов оплатить лечение и протезирование ветерану
  • В учреждении работают над тем, чтобы подобные ситуации больше не повторялись

Украинскому защитнику, который потерял во время боев на Харьковщине все конечности, отказали в выдаче банковской карты, с помощью которой он хотел получить государственные выплаты.

После огласки этого инцидента, банк отреагировал на ситуацию. ПриватБанк в Facebook назвал историю с ненадлежащим предоставлением услуг ветерану недопустимой.

Банк извинился перед военным

Представители украинского банка отметили, что в ситуации с защитником не было проявлено того внимания, человечности и ответственности, которые должны быть безусловными, особенно в отношении к военным и ветеранам, какие бы ни были нормы и регуляции.

"Мы приносим извинения за то, что нашему клиенту пришлось пережить. Нам жаль, что эта ситуация стала возможной. Если ветеран согласится принять нашу помощь, мы покроем ему лечение, протезирование и предоставим всю необходимую поддержку", - говорится в заметке.

В ПриватБанке также добавили, что решение в такой ситуации должно быть не точечное, а системное, поэтому будет сделано все возможное, чтобы подобное никогда больше не повторилось.

"Мы проводим ревизию внутренних процедур, держим контакт с НБУ, чтобы ситуация, которая произошла в нашем банке, больше не происходила нигде. Отдельно, проведем повторное обучение для работников, чтобы исключить подобное в дальнейшем. Человек и его потребности и достоинство - на первом месте", - добавили представители банка.

Что известно об отказе военному с ампутациями в выдаче карты

Главред писал, что командир Патронатной службы "Ангелы" Елена "Гайка" Толкачева сообщила в соцсетях о том, что боец, который попал на фронт в 18 лет и получил тяжелое ранение в районе Изюма на Харьковщине, пошел в отделение ПриватБанка в Киеве, чтобы восстановить банковскую карту, потерянную во время боя.

Однако работник учреждения, действуя по процедуре, попросил взять карточку в руки и поднести ее к лицу для фото ветерана, который потерял конечности. После этого сотрудники отделения даже отказались позволить, чтобы карточку держало другое лицо, и предложили единственный вариант - оформить доверенность и выдать карточку на имя медицинского куратора.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что по словам президента Владимира Зеленского, заявления российского президента Владимира Путина о намерении продолжать войну и оккупацию украинских территорий не являются новыми для Киева. Украина всегда считала, что хозяин Кремля не желает заканчивать войну.

Ранее также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен настроена на активные дискуссии с целью нахождения решения для финансирования Украины. Предполагается согласовать выделение 90 млрд евро на следующие два года для Украины.

Накануне Владимир Путин начал угрожать Украине и европейским государствам относительно эскалации войны. Такие сообщения указывают лишь на то, что им руководит страх.

Читайте также:

Об источнике: ПриватБанк

ПриватБанк - крупнейший по размерам активов украинский банк и лидер розничного банковского рынка Украины, зарегистрированный 19 марта 1992 года. Одним из первых внедрил в Украине современные цифровые банковские услуги и уникальные технологические решения, позволяющие клиентам пользоваться большинством услуг дистанционно через Приват24. Инициатором создания, его первым председателем правления был украинский бизнесмен и политик Сергей Тигипко, пишет Википедия .

Приватбанк
