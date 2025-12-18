Ветерану с ампутациями не выдали карту: ПриватБанк отреагировал с предложением

В банке признали свою вину и сделали предложение защитнику, который приходил в отделение.

В ПриватБанке начали внутреннюю ревизию / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

В ПриватБанке извинились перед защитником, которому отказали в предоставлении услуг

Банк готов оплатить лечение и протезирование ветерану

В учреждении работают над тем, чтобы подобные ситуации больше не повторялись

Украинскому защитнику, который потерял во время боев на Харьковщине все конечности, отказали в выдаче банковской карты, с помощью которой он хотел получить государственные выплаты.

После огласки этого инцидента, банк отреагировал на ситуацию. ПриватБанк в Facebook назвал историю с ненадлежащим предоставлением услуг ветерану недопустимой.

Банк извинился перед военным

Представители украинского банка отметили, что в ситуации с защитником не было проявлено того внимания, человечности и ответственности, которые должны быть безусловными, особенно в отношении к военным и ветеранам, какие бы ни были нормы и регуляции.

"Мы приносим извинения за то, что нашему клиенту пришлось пережить. Нам жаль, что эта ситуация стала возможной. Если ветеран согласится принять нашу помощь, мы покроем ему лечение, протезирование и предоставим всю необходимую поддержку", - говорится в заметке.

В ПриватБанке также добавили, что решение в такой ситуации должно быть не точечное, а системное, поэтому будет сделано все возможное, чтобы подобное никогда больше не повторилось.

"Мы проводим ревизию внутренних процедур, держим контакт с НБУ, чтобы ситуация, которая произошла в нашем банке, больше не происходила нигде. Отдельно, проведем повторное обучение для работников, чтобы исключить подобное в дальнейшем. Человек и его потребности и достоинство - на первом месте", - добавили представители банка.

Что известно об отказе военному с ампутациями в выдаче карты

Главред писал, что командир Патронатной службы "Ангелы" Елена "Гайка" Толкачева сообщила в соцсетях о том, что боец, который попал на фронт в 18 лет и получил тяжелое ранение в районе Изюма на Харьковщине, пошел в отделение ПриватБанка в Киеве, чтобы восстановить банковскую карту, потерянную во время боя.

Однако работник учреждения, действуя по процедуре, попросил взять карточку в руки и поднести ее к лицу для фото ветерана, который потерял конечности. После этого сотрудники отделения даже отказались позволить, чтобы карточку держало другое лицо, и предложили единственный вариант - оформить доверенность и выдать карточку на имя медицинского куратора.

Об источнике: ПриватБанк ПриватБанк - крупнейший по размерам активов украинский банк и лидер розничного банковского рынка Украины, зарегистрированный 19 марта 1992 года. Одним из первых внедрил в Украине современные цифровые банковские услуги и уникальные технологические решения, позволяющие клиентам пользоваться большинством услуг дистанционно через Приват24. Инициатором создания, его первым председателем правления был украинский бизнесмен и политик Сергей Тигипко, пишет Википедия .

