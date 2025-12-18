Вранье Путина о захвате Купянска сильно повлияло на США – Зеленский

Все союзники знают о российской лжи относительно якобы захвата российскими захватчиками Купянска, говорит Зеленский.

https://glavred.info/ukraine/vrane-putina-o-zahvate-kupyanska-silno-povliyalo-na-ssha-zelenskiy-10725191.html Ссылка скопирована

Визит президента в Купянск высоко оценили в ВСУ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОПУ

Что сказал Зеленский:

Ложь Путина о захвате Купянска повлияла на американцев и европейцев

Визит президента в Купянск высоко оценили в ВСУ

Обращение президента Украины Владимира Зеленского из Купянска Харьковской области доказало, что российский диктатор Владимир Путин в очередной раз врет об оккупированных новых территориях. Об этом 18 декабря заявил Зеленский во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

На вопрос, видели ли партнеры его обращение из Купянска и как оно повлияло на переговоры насчет "мирного плана", Зеленский ответил: "Очень повлияло и на американцев, и на европейцев".

видео дня

"Все это высоко оценили – и наших воинов, что они держат Купянск, и то, что я был там лично, это поставило точку, что Путин снова лжет об оккупированных новых территориях. Это повлияло на мои разговоры с американцами, это повлияло очень сильно на разговоры с европейцами", – заявил Зеленский.

Купянск Инфографика / Инфографика: Главред

Какая ситуация в Купянске - мнение военного

Как писал Главред, командир 2-го механизированного батальона 125-й отдельной механизированной бригады 3-го армейского корпуса с позывным "Дарвин" сообщил, что противник пытается расширять так называемые серые зоны в Харьковской области.

В то же время, несмотря на постоянное давление российских войск на отдельных отрезках фронта, Силам обороны удается постепенно улучшать ситуацию, в частности в районе Купянска. В самом городе еще остаются отдельные вражеские группы, однако они не представляют существенной угрозы. На других направлениях Харьковщины оккупанты продолжают наступательные действия, однако, по оценке военного, украинские подразделения имеют достаточные возможности, чтобы сдерживать противника.

"Действительно, ситуация на этом направлении выглядит гораздо лучше, чем враг докладывает своему руководству. Россияне были в Купянске и в наших относительных тылах. Там они накапливались и рассредоточивались. Впрочем, нам удалось уже нарушить логистику уже оккупантам, потом локализовав врага в застройке мы его постепенно уничтожили", - пояснил "Дарвин" в эфире Еспресо.

Какая ситуация в Купянске - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, операция по освобождению Купянска в Харьковской области продолжается. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, украинские подразделения действуют максимально осторожно, постепенно освобождая город с целью уменьшения потерь. Сейчас в Купянске заблокировано около двухсот российских военнослужащих.

В то же время партизанское движение "АТЕШ" информирует, что группа российских солдат в городе фактически оказалась в окружении. Эти данные партизаны получили от собственных источников непосредственно в подразделениях армии РФ.

Другие новости:

Что известно о Купянске и почему город очень важен Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия. Оккупанты продолжают наступать на Купянском направлении. Южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред