Россияне сдаются в плен: военный заявил об успешной зачистке важного города

Сейчас ВСУ пытаются окончательно зачистить город.

Операция ВСУ в Купянске еще некоторое время будет продолжаться

В последние дни оккупанты массово сдаются в плен

Ситуация в Волчанске остается сложной

Операция по освобождению и зачистке Купянска Харьковской области продолжается. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов, передает Укринформ.

"Эта операция еще некоторое время будет продолжаться. Их (оккупантов, - ред.) уже отсекли от снабжения, это хорошо, но надо теперь зачистить город окончательно от тех россиян, которые там сейчас присутствуют", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, городские бои - это очень сложно. Силы обороны берегут жизни своих военных и мирного населения.

Трегубов подчеркнул, что в последние дни оккупанты сдаются в плен. Среди пленных есть не только россияне, но и наемники из стран третьего мира. Впрочем, о гражданах каких стран идет речь, он не уточнил.

Что происходит в Волчанске

Военный добавил, что город Волчанск фактически прекратил существование, населенный пункт очень сильно разрушен.

Он отметил, что сейчас ситуация там остается сложной, "россияне лезут с севера, украинцы держат оборону по реке Волчья".

"Они его (Волчанск, - ред.) просто целенаправленно разрушали. Волчанск уже как таковой сам по себе был ненужен, как город с населением. Они просто пытались создать вблизи российской границы определенную зону безопасности. Просто продвинуться и удерживать такую зону, чтобы украинцы не имели возможности идти дальше и угрожать Курской, Белгородской и другим областям Российской Федерации", - подытожил Трегубов.

Наступление российских войск на фронте

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил, что реализовать свои планы по захвату четырех областей Украины и созданию "санитарных зон" Путин не в силах.

По его словам, в то же время, российский диктатор не откажется от тех территорий, которые удается захватить его войскам, постепенно наступая и продвигаясь вглубь.

"Путин сейчас хочет подгрести по максимуму на всех направлениях, считая, что везде, где есть продвижение, нужно наступать. В результате он распыляет силы, но спешит, опасаясь, что окно возможностей закроется", - подчеркнул Романенко.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, ситуация на Покровском направлении остается напряженной. Главной задачей украинских бойцов остается удержание флангов, чтобы не допустить окружения.

Виктор Трегубов ранее говорил, что украинские военные очень осторожно освобождают Купянск, чтобы минимизировать потери. В городе заблокировано около 200 российских солдат.

Командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Шамиль Крутков сообщил, что ситуация в районе Константиновки остается стабильно сложной, поскольку российские войска регулярно пытаются прорвать украинскую оборону.

