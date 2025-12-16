Платежек становится больше: почему некоторым украинцам выставят еще один счет за газ

Некоторые потребители может получить еще и четвертую платежку за газоснабжение.

Четвертая платежка за газ / Коллаж: Главред, фото: Freepik, УНИАН

Основное:

Часть украинцев может получить "четвертую платежку" за газ

Владельцы газового оборудования должны самостоятельно заказывать его техническую проверку минимум раз в год

Комплексное обслуживание котла и плиты стоит около 1500 грн

Украинцы привыкли ежемесячно получать сразу несколько счетов, связанных с газом. Обычно речь идет об оплате фактического потребления топлива, отдельный платеж за его доставку и еще один - за техническое обслуживание внутридомовых сетей. Однако для части потребителей перечень платежек на этом не заканчивается.

Как объясняет издание "На пенсии", некоторым украинцам могут начислить так называемую "четвертую платежку". Она касается владельцев газовых плит и котлов, которые несут персональную ответственность за исправность своего оборудования. В отличие от сетей в доме, которые обслуживают операторы, проверка и уход за плитами и котлами возлагаются непосредственно на потребителя.

Речь идет об обязательном техническом обслуживании, которое помогает выявить неисправности и уменьшить риск аварийных ситуаций. Заказать такую услугу можно самостоятельно - для этого нужно обратиться в центры обслуживания клиентов компании "Газсети" и подать соответствующую заявку.

Работники газовых служб советуют не игнорировать эти проверки и проводить их как минимум раз в год. По информации профильных компаний, комплексное пакетное обслуживание газового котла вместе с плитой стоит примерно 1500 гривен. Если же проверка касается только газовой плиты, ее стоимость составляет около 360 гривен.

Таким образом, "четвертая платежка" появляется не для всех, а только для тех украинцев, в чьих домах установлено газовое оборудование, которое требует регулярного индивидуального техосмотра.

Могут ли украинцы остаться без газа - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям Михаил Гончар рассказал в интервью Главреду, что Россия этой зимой может бить не только по объектам электроэнергетики, но и по всему энергетическому сектору Украины.

Он напомнил, что удары по топливной инфраструктуре Россия наносит системно еще с 2022 года. Под ударом - нефтебазы и нефтеперерабатывающие предприятия, в частности Кременчугский НПЗ, которые отвечают за хранение сырой нефти и производство готового топлива.

"Да, определенная работа проводилась только по линии "Укрэнерго". Если бы в полной мере были реализованы мероприятия по созданию инженерной защиты, особенно второго уровня на подстанциях, ситуация сегодня была бы значительно лучше. А вот в газовом секторе или в секторе генерации электроэнергии вопросы защиты критической инфраструктуры фактически не прорабатывались. Но это уже отдельная тема", - отметил он.

Оплата газа в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, плату за доставку газа начисляют всем абонентам без исключения. Это касается и пенсионеров, независимо от объемов потребления.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине намерены снизить стоимость газа для когенерационных установок - оборудования, которое одновременно производит электрическую и тепловую энергию. Для этого Кабмин уже готовит соответствующие нормативные документы.

Накануне стало известно, что в ближайшее время правительство не будет поднимать тарифы на газ. Кабмин примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей.

