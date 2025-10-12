Могут ли забрать имущество за неуплату коммуналки: чем рискуют должники

Коммунальные службы имеют полное право подавать иски в суд, а после вынесения решения дело передается в исполнительную службу.

Даже в условиях военного положения обязательства по оплате коммунальных услуг сохраняются.

В случае накопления долгов потребители рискуют столкнуться с блокировкой счетов, удержанием зарплаты или даже потерей имущества, рассказала адвокат Ольга Брус в комментарии изданию Фокус.

По ее словам, освобождение от взыскания коммунальных долгов действует исключительно в районах, где активно велись или ведутся боевые действия. Чтобы подтвердить это, нужно предоставить, например, справку внутренне перемещённого лица.

Во всех остальных регионах коммунальные службы имеют полное право подавать иски в суд. После вынесения решения дело передается в исполнительную службу — и тогда может быть наложен арест на банковские счета, часть доходов может удерживаться, а в крайних случаях имущество — выставлено на продажу.

Юрист подчёркивает: избежать таких последствий реально, если заранее договориться о реструктуризации задолженности. Это позволит выплачивать долг частями и сохранить имущество.

Выселение за неуплату коммунальных услуг применяется крайне редко и только в случаях, когда жильё занято без законных оснований. В таких ситуациях даже военное положение не спасает — решение суда может привести к выселению.

Специалисты рекомендуют не затягивать с реакцией на уведомления о долгах и вовремя выходить на связь с поставщиками услуг, чтобы согласовать порядок погашения.

Как уменьшить счет за коммуналку: советы экспертов

С приходом холодов счета за коммунальные услуги снова могут значительно вырасти. Однако существует простой способ снизить расходы на отопление — достаточно удалить воздух из радиаторов.

Для этого понадобится специальный ключ для стравливания воздуха. Он позволяет выпустить воздушные пробки, которые мешают равномерному прогреву батарей.

Такая процедура улучшает циркуляцию горячей воды, повышает эффективность системы отопления и снижает нагрузку на котёл. Как результат — в доме теплее, а платить приходится меньше.

