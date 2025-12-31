Почему 1 января нельзя долго спать: какой церковный праздник

Вы узнаете:
1 января по новому церковному календарю православные отмечают большой праздник - Обрезание Господне, а также день памяти святителя Василия Великого. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Святой Василий жил в IV веке в городе Кесария Каппадокийская. Он происходил из знатной, христианской семьи. Первые знания он получил от своей бабушки, после смерти отца Василий пошел учиться в Константинополь, а затем - в Афины.
Он в совершенстве владел математикой, физикой, астрономией, философией, медициной и риторикой. Когда Василий вернулся на родину, то стал преподавать риторику, однако вскоре избрал духовный путь. Его посвятили в сан диакона, а затем и пресвитера. Это было время жестоких гонений на христиан, но святитель защищал православную веру и не боялся преследований, за что его уважали и любили.
Святитель Василий оставил после себя богатое духовное наследие - богословские сочинения, беседы на псалмы, произведения в защиту учения о Святой Троице, книги о Крещении и другие. Святому также приписывают создание иконостаса.
Обрезание Господне в православной церкви - это великий праздник, по новому церковному календарю его отмечают 1 января, на восьмой день после Рождества Христова. Дата напоминает о земной жизни Спасителя и исполнении ветхозаветного закона.
1 января обращаются с молитвами к святителю Василию Великому - просят защиты от бед, болезней и зла. Считается, что святой помогает обрести душевный покой, а также является покровителем учащихся.
В народе этот день называют Василя. День принято проводить в кругу семьи и близких: собираться за общим столом, желать друг другу здоровья, добра и мира, просить прощения и отпускать обиды. Главное блюдо сегодня на праздничном столе - свинина, так как в народе святой почитается также как покровитель домашнего скота. Добрым делом считается помощь нуждающимся - по верованиям, милосердие в этот день очищает душу и приближает человека к Богу.
В церковный праздник 1 января не следует ругаться, сквернословить, ссориться, злиться и оскорблять окружающих. Запрещено желать зла, допускать дурные мысли, мстить, завидовать. Считается, что все слова и мысли, произнесенные в этот день, обязательно вернутся сторицей.
Не рекомендуется лениться и отказывать людям в помощи или примирении - по народным верованиям, это может привлечь неудачи и разлад в семье. Церковь также не одобряет излишеств, поэтому в праздник нельзя злоупотреблять спиртными напитками и переедать.
По народным приметам в этот день есть несколько строгих запретов:
- нельзя затевать генеральную уборку и выносить мусор из дома, чтобы вместе с ним не ушло благополучие;
- не советуют 1 января давать и брать деньги в долг, считать мелочь и решать денежные вопросы;
- нельзя долго спать - утро следует начать с умывания чистой водой, чтобы сохранить здоровье и бодрость на весь год.
- Также говорят, что не стоит надевать старую и поношенную одежду - она может помешать новым благоприятным переменам.
По погоде дня судят о зиме и урожае:
- сильный ветер 1 января - к богатому урожаю фруктов;
- эхо далеко слышно - к сильному морозу;
- с утра на деревьях иней - к урожайному году;
- снегири громко щебечут - пойдет снег, а если пошел снег - будет урожай;
- звездная ночь на Василя - летом будет много ягод;
- собаки катаются по земле - к сильному ветру.
Одна из самых ярких примет дня: если сегодня первым на улице или пороге дома встретится мужчина - удача и благополучие будут сопровождать весь год.
