В Украине перестанет работать 'Резерв+' - в Минобороны сделали заявление

Приложение "Резерв+" временно не будет работать из-за плановых технических работ в реестре "Оберег", указали в Минобороны.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-perestanet-rabotat-rezerv-v-minoborony-sdelali-zayavlenie-10742201.html Ссылка скопирована

Почему в Украине перестанет работать "Резерв+" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

В реестре "Оберег" будут проводиться плановые технические работы

Приложение "Резерв+" временно не будет работать

В приложении"Резерв+" временно будет недоступно получение услуг и обновление Reserve ID в связи с плановыми техническими работами в реестре "Оберег". Как сообщили в Министерстве обороны, работы продлятся 20 февраля с 00:00 до 03:00.

"20 февраля с 00:00 до 03:00 в приложении "Резерв+" нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID. В это время в реестре "Оберег" будут проходить плановые технические работы", - говорится в сообщении. видео дня

В ведомстве посоветовали заранее скачать PDF-версию электронного военно-учетного документа, чтобы иметь его под рукой. Для этого необходимо на главном экране приложения нажать на знак "плюс" и выбрать функцию загрузки PDF.

В Минобороны подчеркнули, что после завершения технических работ в 03:00 все сервисы будут работать в обычном режиме.

Считается ли повестка полученной в "Резерв+" вручением официально

Как писал Главред, адвокат Дарья Тарасенко в посте в Facebook отметила , что уведомление на смартфоне носит исключительно информационный характер и не является юридической процедурой вручения повестки.

"Означает ли получение уведомления в приложении надлежащим уведомлением? Нет. Правило о том, что считать надлежащим уведомлением, закреплено Постановлением КМУ 560. Изменения в эту Постановку не вносились", — отмечает она.

Она подчеркнула, что пользование этой функцией является добровольным: по умолчанию уведомления отключены, и каждый сам решает, активировать ли их в настройках. Также она отметила, что игнорирование уведомлений в приложении не предусматривает никаких штрафов.

Кроме того, юрист пояснила, что уведомления в "Резерв+" только отображают действия территориальных центров комплектования в цифровом виде. Сначала бумажную повестку отправляют через "Укрпочту" и регистрируют в соответствующей системе, после чего приложение автоматически информирует пользователя. В то же время правовые последствия связаны именно с бумажным документом, а не с электронным уведомлением.

"Если повестка будет направлена по надлежащему адресу и получена вами или вернется в ТЦК и СП с соответствующими отметками "Укрпочты", а вы не явились — это будет считаться нарушением и за это может быть штраф в будущем. Может ли быть так, что уведомление поступит, а повестка — нет? Согласно законодательству, этого не должно быть. Но вполне допускаю, что на практике такие случаи могут быть", — резюмировала она.

Мобилизация в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине планируют обновить подходы к мобилизации, предусмотрев более активное привлечение военных на контрактной основе и постепенное совершенствование действующих процедур. Ожидается, что соответствующие изменения могут представить уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

Кроме того, Верховная Рада во втором чтении поддержала закон, который предусматривает предоставление годовой отсрочки от призыва тем, кто уже отслужил по программе "Контракт 18–24". Законопроект №13574 поддержали 243 народных депутата во время заседания 11 февраля.

Также президент Украины подписал указ, позволяющий мужчинам старше 60 лет проходить военную службу по контракту.

Другие новости:

О ведомстве: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины — центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред