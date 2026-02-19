Через два месяца после смерти: стало известно, от чего умер звезда "Криминального чтива"

Питер Грин был объявлен мертвым 12 декабря.

https://glavred.info/starnews/cherez-dva-mesyaca-posle-smerti-stalo-izvestno-ot-chego-umer-zvezda-kriminalnogo-chtiva-10742165.html Ссылка скопирована

Питер Грин причина смерти - почему умер звезда Криминального чтива / коллаж: Главред, фото: pexels.com, imdb.com

Читайте больше:

Об обстоятельствах смерти Питера Грина

Какова официальная причина смерти артиста

12 декабря 2025 года американский актер Питер Грин, звезда фильмов "Маска" и "Криминальное чтиво", был найден мертвым в своей квартире в Нижнем Ист-Сайде, Нью-Йорк, с "видимыми повреждениями на теле". Ему было 60 лет. Смерть подтвердил менеджер артиста Грегг Эдвардс.

Два месяца спустя стала известная официальная причина смерти Грина. Ее сообщил изданию Daily Mail Глава бюро судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка.

видео дня

Питер Грин умер от огнестрельного ранения левой подмышечной впадины. Пуля повредила плечевую артерию. Смерть актера официально признана несчастным случаем.

Питер Грин причина смерти - почему умер звезда Криминального чтива / фото: imdb.com

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что вдова Оззи Осборна задумала воскресить покойного музыканта. Таким образом Шэрон даст возможность рок-артисту выходить на сцену снова и снова даже после смерти.

Также бойфренд-гипнотизер Дженнифер Энистон показал романтические фото с актрисой. Джим Кертис поделился с поклонниками настоящей, негламурной стороной жизни со звездой.

Читайте также:

О персоне: Питер Грин Питер Грин - американский характерный актёр, известный воплощением отрицательных персонажей в фильмах. Наиболее примечательные роли — в кинолентах "Криминальное чтиво" и "Маска".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред