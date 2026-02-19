В Украине бушует магнитная буря: когда закончится геомагнитный шторм

Украинцы могут ощущать влияние магнитной бури.

Прогноз магнитных бурь в Украине / фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой силы сегодня магнитная буря

Как долго продлится магнитная буря

Корональная дыра на Солнце продолжает воздействовать на Землю, поэтому сегодня, 19 февраля, украинцы могут почувствовать влияние небольшой магнитной бури. Об этом сообщила Британская геологическая служба.

Поток из корональной дыры ослабевает, но до конца рабочей недели, 19 и 20 февраля, вероятность кратковременных магнитных бурь уровня G1 сохранится. Только в субботу, 21 февраля, прогнозируется нормализация ситуации.

Прогноз магнитных бурь 18-21 февраля / фото: скриншот

По данным meteoagent, К-индекс сегодня 3,7, что соответствует зеленому уровню, то есть слабым магнитным колебаниям. Но при этом резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, высокий.

Магнитная буря 19 февраля / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба — исследовательское учреждение, которое частично финансируется государством и имеет целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединенного Королевства и ее континентальном шельфе путем систематических съемок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Влияние магнитных бурь на людей

Многие в период солнечной активности испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту, боль в области сердца. Среди распространенных симптомов также:

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Если вы чувствительны к магнитным бурям, во время повышенной солнечной активности нужно соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие, а именно:

Ограничить употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Чаще бывать на свежем воздухе и больше ходить пешком;

Регулярно проветривать комнату.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

