Как отмыть унитаз уксусом: простой домашний способ, который заменяет дорогую химию

- Уксус и сода эффективно растворяют известковый налет, если оставить их на несколько часов
- Салфетки, смоченные уксусом под ободком, дают лучший результат
- Регулярная чистка щеткой после смыва помогает избежать повторных отложений
В украинских домах жесткая водопроводная вода давно стала причиной постоянной борьбы с известковым налетом в сантехнике. Унитаз часто "обрастает" отложениями уже через несколько дней, и даже мощные магазинные средства не всегда дают желаемый результат. Но, как оказалось, эффективный очиститель давно стоит на кухонной полке — обычный столовый уксус.
Специалисты издания Southern Living отмечают: кислота в составе уксуса легко растворяет мочевой камень, ржавчину и другие загрязнения, а также уничтожает бактерии. К тому же метод не требует значительных затрат и подходит для регулярного ухода.
Как работает метод уксуса и соды
Перед началом уборки эксперты советуют открыть двери для проветривания и надеть перчатки. Лучшее время для процедуры - вечер, когда туалетом не пользуются, ведь уксус должен поработать несколько часов.
Алгоритм прост:
- перекройте воду в бачке;
- подготовьте два стакана уксуса, стакан соды, салфетки и ершик;
- обильно смочите салфетки уксусом и выложите их под ободком;
- оставьте от получаса до нескольких часов - в зависимости от степени загрязнения;
- снимите салфетки, посыпьте поверхность содой и подождите еще 15 минут;
- прочистите ершиком и смойте.
Если налет оказался особенно стойким, специалисты позволяют осторожно использовать пемзу - но только на фарфоровых поверхностях, чтобы избежать царапин.
Профилактика - лучшее средство
Эксперты советуют выработать простую привычку: после каждого использования смывать воду и быстро пройтись щеткой. Это значительно уменьшает риск образования камня. А в регионах с очень жесткой водой стоит рассмотреть установку смягчителя - он уменьшит количество минеральных отложений во всей сантехнике.
Об источнике: SouthernLiving
SouthernLiving — это журнал о жизни, ориентированный на читателей с юга США, содержащий рецепты, новости о планировании домов, садов, а также информацию о культуре и путешествиях Юга. Журнал издается компанией Southern Progress Corporation, базирующейся в Бирмингеме, штат Алабама, и входит в состав IAC's Dotdash Meredith, пишет Википедия.
