Как отмыть унитаз уксусом: простой домашний способ, который заменяет дорогую химию

Уксус и сода эффективно растворяют известковый налет, если оставить их на несколько часов

Салфетки, смоченные уксусом под ободком, дают лучший результат

Регулярная чистка щеткой после смыва помогает избежать повторных отложений

В украинских домах жесткая водопроводная вода давно стала причиной постоянной борьбы с известковым налетом в сантехнике. Унитаз часто "обрастает" отложениями уже через несколько дней, и даже мощные магазинные средства не всегда дают желаемый результат. Но, как оказалось, эффективный очиститель давно стоит на кухонной полке — обычный столовый уксус.

Специалисты издания Southern Living отмечают: кислота в составе уксуса легко растворяет мочевой камень, ржавчину и другие загрязнения, а также уничтожает бактерии. К тому же метод не требует значительных затрат и подходит для регулярного ухода.

Как работает метод уксуса и соды

Перед началом уборки эксперты советуют открыть двери для проветривания и надеть перчатки. Лучшее время для процедуры - вечер, когда туалетом не пользуются, ведь уксус должен поработать несколько часов.

Алгоритм прост:

перекройте воду в бачке;

подготовьте два стакана уксуса, стакан соды, салфетки и ершик;

обильно смочите салфетки уксусом и выложите их под ободком;

оставьте от получаса до нескольких часов - в зависимости от степени загрязнения;

снимите салфетки, посыпьте поверхность содой и подождите еще 15 минут;

прочистите ершиком и смойте.

Если налет оказался особенно стойким, специалисты позволяют осторожно использовать пемзу - но только на фарфоровых поверхностях, чтобы избежать царапин.

Профилактика - лучшее средство

Эксперты советуют выработать простую привычку: после каждого использования смывать воду и быстро пройтись щеткой. Это значительно уменьшает риск образования камня. А в регионах с очень жесткой водой стоит рассмотреть установку смягчителя - он уменьшит количество минеральных отложений во всей сантехнике.

