Грязь просто отпадет сама: хитрый способ отмыть многолетний нагар со сковородки

С этим средством нагар легко удаляется даже пальцем.

https://glavred.info/lifehack/gryaz-prosto-otpadet-sama-hitryy-sposob-otmyt-mnogoletniy-nagar-so-skovorodki-10720661.html Ссылка скопирована

Как удалить нагар со сковородки / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как отмыть нагар со сковородки

Какое средство для этого подойдет

Нагар на сковородках - это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие хозяйки. Как известно, его трудно отмыть без специальных средств. Однако, есть один способ, который удалит нагар без лишних усилий.

Главред решил разобраться, как легко убрать нагар со сковородки.

видео дня

Чем можно убрать нагар

Автор канала Советы для дома в своем видео рассказала, что убрать многолетний нагар со сковородок или кастрюль можно с помощью одного аптечного средства - нашатырного спирта.

Как помыть сковородку нашатырным спиртом

Чтобы помыть сковородку таким способом, вам нужно взять несколько целлофановых пакетов и сложить их один в один. После этого возьмите бумажные полотенца, разложите их звездочкой и положите на них сковородку. Края бумажных полотенец нужно завернуть внутрь сковороды. Внутрь тоже обязательно положите несколько штук и переместите в пакет.

"Если бумажных полотенец у вас нет, то можете использовать салфетки, туалетную бумагу или кусочки ткани, например, старую футболку или простыню", - говорит женщина.

Полстакана нашатырного спирта нужно налить в сковородку и хорошо распределить по всей поверхности. После этого плотно завяжите пакеты.

В таком состоянии сковорода должна находиться в теплом месте не менее суток. После этого ее нужно промыть обычной водой.

"Весь этот многолетний нагар легко удаляется даже пальцем. Это все легко отмывается губкой и обычной водой", - отмечает автор видео.

Как легко отмыть сковородку от старой грязи - видео:

Читайте также:

Об источнике: Советы для дома Поради для дома - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред