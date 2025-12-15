Укр
Вместо традиционного "Оливье": салат-триумф на праздничный стол

Элина Чигис
15 декабря 2025, 14:15
14
Рецепт сытного салата на новогодний стол.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Новогодний салат - рецепт
Новогодний салат - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Предлагаем вам рецепт нового новогоднего салата, который с легкостью заменит классический "Оливье". Аппетитный, сытный и оригинальный салат покорит ваших гостей, а простой набор ингредиентов порадует хозяек.

Кстати, вместо куриного филе вы можете брать мясо куриного бедра, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Новогодний салат - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Куриное филе – 1 шт.;
  • Картофель вареный - 2 шт.;
  • Огурцы маринованные – 130-150 г;
  • Яйца вареные – 3 шт.;
  • Масло растительное – 1 ст. л;
  • Соль, перец – по вкусу

Заправка:

  • Майонез – 1 ст. л;
  • Сметана – 2 ст. л;
  • Горчица в зернах – 1 ст. л;
  • Масло растительное – 2 ст. л;
  • Зеленый лук – 6 шт.;
  • Петрушка, укроп;
  • Сок лимона – 1/2 шт.;
  • Соль – по вкусу

Нарежьте мясо на кубики, добавьте соль, перец и растительное масло.

Обжарьте мясо на сильном огне.

В миску отправьте подготовленное мясо, нарезанный на кубики картофель и яйца.

Огурцы нарежьте соломкой, добавьте в общую миску.

Смешайте все ингредиенты для заправки, добавьте ее в салат, все перемешайте, украсьте зеленью и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить новогодний салат:

О персоне: olga_riabenko

olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт салат новогодний стол Новый год 2026
