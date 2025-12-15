Вместо традиционного "Оливье": салат-триумф на праздничный стол

Рецепт сытного салата на новогодний стол.

Предлагаем вам рецепт нового новогоднего салата, который с легкостью заменит классический "Оливье". Аппетитный, сытный и оригинальный салат покорит ваших гостей, а простой набор ингредиентов порадует хозяек.

Кстати, вместо куриного филе вы можете брать мясо куриного бедра, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Новогодний салат - рецепт

Ингредиенты:

Куриное филе – 1 шт.;

Картофель вареный - 2 шт.;

Огурцы маринованные – 130-150 г;

Яйца вареные – 3 шт.;

Масло растительное – 1 ст. л;

Соль, перец – по вкусу

Заправка:

Майонез – 1 ст. л;

Сметана – 2 ст. л;

Горчица в зернах – 1 ст. л;

Масло растительное – 2 ст. л;

Зеленый лук – 6 шт.;

Петрушка, укроп;

Сок лимона – 1/2 шт.;

Соль – по вкусу

Нарежьте мясо на кубики, добавьте соль, перец и растительное масло.

Обжарьте мясо на сильном огне.

В миску отправьте подготовленное мясо, нарезанный на кубики картофель и яйца.

Огурцы нарежьте соломкой, добавьте в общую миску.

Смешайте все ингредиенты для заправки, добавьте ее в салат, все перемешайте, украсьте зеленью и готово.

Приятного аппетита!

О персоне: olga_riabenko olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

