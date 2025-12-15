Вместо традиционного "Оливье": салат-триумф на праздничный стол

Предлагаем вам рецепт нового новогоднего салата, который с легкостью заменит классический "Оливье". Аппетитный, сытный и оригинальный салат покорит ваших гостей, а простой набор ингредиентов порадует хозяек.
Кстати, вместо куриного филе вы можете брать мясо куриного бедра, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Новогодний салат - рецепт
Ингредиенты:
- Куриное филе – 1 шт.;
- Картофель вареный - 2 шт.;
- Огурцы маринованные – 130-150 г;
- Яйца вареные – 3 шт.;
- Масло растительное – 1 ст. л;
- Соль, перец – по вкусу
Заправка:
- Майонез – 1 ст. л;
- Сметана – 2 ст. л;
- Горчица в зернах – 1 ст. л;
- Масло растительное – 2 ст. л;
- Зеленый лук – 6 шт.;
- Петрушка, укроп;
- Сок лимона – 1/2 шт.;
- Соль – по вкусу
Нарежьте мясо на кубики, добавьте соль, перец и растительное масло.
Обжарьте мясо на сильном огне.
В миску отправьте подготовленное мясо, нарезанный на кубики картофель и яйца.
Огурцы нарежьте соломкой, добавьте в общую миску.
Смешайте все ингредиенты для заправки, добавьте ее в салат, все перемешайте, украсьте зеленью и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить новогодний салат:
О персоне: olga_riabenko
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
