Дождь и снег наконец отступят: когда в Украину придет солнечная и теплая погода

Погода в Украине во вторник, 16 декабря, будет без дождей и снега. Влажность будут повышать только туманы. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, антициклон по имени Frieda будет блокировать завтра осадки в любом виде. В то же время, в западных областях вероятны солнечные прояснения.
"В ближайшие дни в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление, то есть антициклональный характер погоды, существенные осадки маловероятны", - подчеркнула она.
Диденко говорит, что в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +4...+7 градусов, в восточных областях, на Днепропетровщине, Запорожье и Полтавщине от -1 до +2 градусов.
"Холода не видно, ночью могут быть слабые "минусы", однако в дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +3...+7 градусов", - прогнозирует синоптик.
Погода в Киеве
В Киеве 16 декабря также будет без осадков. Ближайшей ночью температура ожидается до +2 градусов, а днем до +5 градусов.
Погода в Украине зимой
В MkWeathe говорили, что зима 2025-2026 в Украине будет рекордно холодной.
В частности, синоптики прогнозируют сильные морозы и много снега.
"В декабре будет преобладать влажная и штормовая погода, а в феврале придут рекордные морозы и мощные бури", - говорится в заявлении.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что с 15 декабря в Украине ожидается потепление. По предварительным прогнозам, с 21-го декабря снова похолодает.
Метеоролог Игорь Кибальчич заявлял, что в начале недели в Украине ожидаются мокрый снег и дождь преимущественно на Левобережье. Также местами возможен туман и гололедица.
