Дождь и снег наконец отступят: когда в Украину придет солнечная и теплая погода

В Украину придет потепление / фото: УНИАН

Погода в Украине во вторник, 16 декабря, будет без дождей и снега. Влажность будут повышать только туманы. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, антициклон по имени Frieda будет блокировать завтра осадки в любом виде. В то же время, в западных областях вероятны солнечные прояснения.

"В ближайшие дни в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление, то есть антициклональный характер погоды, существенные осадки маловероятны", - подчеркнула она.

Антициклон / фото: t.me/PohodaNatalka

Диденко говорит, что в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +4...+7 градусов, в восточных областях, на Днепропетровщине, Запорожье и Полтавщине от -1 до +2 градусов.

"Холода не видно, ночью могут быть слабые "минусы", однако в дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +3...+7 градусов", - прогнозирует синоптик.

Погода 16 декабря / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 16 декабря также будет без осадков. Ближайшей ночью температура ожидается до +2 градусов, а днем до +5 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Погода в Украине зимой

В MkWeathe говорили, что зима 2025-2026 в Украине будет рекордно холодной.

В частности, синоптики прогнозируют сильные морозы и много снега.

"В декабре будет преобладать влажная и штормовая погода, а в феврале придут рекордные морозы и мощные бури", - говорится в заявлении.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что с 15 декабря в Украине ожидается потепление. По предварительным прогнозам, с 21-го декабря снова похолодает.

Метеоролог Игорь Кибальчич заявлял, что в начале недели в Украине ожидаются мокрый снег и дождь преимущественно на Левобережье. Также местами возможен туман и гололедица.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

