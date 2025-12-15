Новогодняя закуска "Елочки": рецепт простейшего блюда на шпажках за 5 минут

Закуски - универсальные блюда на любые праздники. Они актуальны и на Новый год. А чтобы поразить гостей закуской в этот день, можно подать ее в виде праздничной елки.
Главред узнал, как приготовить очень вкусную и красивую закуску по рецепту украинского блогера Анны, которым она поделилась в TikTok gotuyemo_v_kayf.
Закуска "Елочки" - рецепт
Ингредиенты:
- Минибагет
- Крем-сыр
- Красная рыба
- Огурец
- Помидоры черри
- Укроп
Багет нарезаем тонкими ломтиками и смазываем крем-сыром. Далее надо нарезать укроп и посыпать им каждый кусок багета. Выкладываем на него красную рыбу, а дальше готовим шпажку.
К верхнему краю шпажки нанизываем помидор, а ниже складываем зигзагом тонкий слайс огурца. Последним шагом вставляем шпажку в багет.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить закуску "Елочки":
@gotuyemo_v_kayf Новогодняя закуска - Елка ? проста в приготовлении, эффектная на вид и идеально украшает праздничный стол ✨ Сохраняй идею ❤️ Ингредиенты: Мини багет Крем сыр Красная рыба Огурец Черри Укроп Вкусного ? #рецепт#foodtok♬ All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey
Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.
