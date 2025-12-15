Новогодняя закуска "Елочки": рецепт простейшего блюда на шпажках за 5 минут

Рецепт красивых "елочек" в виде закуски на новогодний стол.

https://glavred.info/recipes/novogodnyaya-zakuska-elochki-recept-prosteyshego-blyuda-na-shpazhkah-za-5-minut-10724261.html Ссылка скопирована

Рецепт фантастической закуски "Елочки" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Закуски - универсальные блюда на любые праздники. Они актуальны и на Новый год. А чтобы поразить гостей закуской в этот день, можно подать ее в виде праздничной елки.

Главред узнал, как приготовить очень вкусную и красивую закуску по рецепту украинского блогера Анны, которым она поделилась в TikTok gotuyemo_v_kayf.

Закуска "Елочки" - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Минибагет

Крем-сыр

Красная рыба

Огурец

Помидоры черри

Укроп

Багет нарезаем тонкими ломтиками и смазываем крем-сыром. Далее надо нарезать укроп и посыпать им каждый кусок багета. Выкладываем на него красную рыбу, а дальше готовим шпажку.

К верхнему краю шпажки нанизываем помидор, а ниже складываем зигзагом тонкий слайс огурца. Последним шагом вставляем шпажку в багет.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить закуску "Елочки":

Вас может заинтересовать:

Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред