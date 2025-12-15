Укр
Новогодняя закуска "Елочки": рецепт простейшего блюда на шпажках за 5 минут

Анна Косик
15 декабря 2025, 13:50
22
Рецепт красивых "елочек" в виде закуски на новогодний стол.
Рецепт фантастической закуски "Елочки"

Закуски - универсальные блюда на любые праздники. Они актуальны и на Новый год. А чтобы поразить гостей закуской в этот день, можно подать ее в виде праздничной елки.

Главред узнал, как приготовить очень вкусную и красивую закуску по рецепту украинского блогера Анны, которым она поделилась в TikTok gotuyemo_v_kayf.

Закуска "Елочки" - рецепт

Ингредиенты:

  • Минибагет
  • Крем-сыр
  • Красная рыба
  • Огурец
  • Помидоры черри
  • Укроп

Багет нарезаем тонкими ломтиками и смазываем крем-сыром. Далее надо нарезать укроп и посыпать им каждый кусок багета. Выкладываем на него красную рыбу, а дальше готовим шпажку.

К верхнему краю шпажки нанизываем помидор, а ниже складываем зигзагом тонкий слайс огурца. Последним шагом вставляем шпажку в багет.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить закуску "Елочки":

@gotuyemo_v_kayf Новогодняя закуска - Елка ? проста в приготовлении, эффектная на вид и идеально украшает праздничный стол ✨ Сохраняй идею ❤️ Ингредиенты: Мини багет Крем сыр Красная рыба Огурец Черри Укроп Вкусного ? #рецепт#foodtok♬ All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey

Об источнике: gotuyemo_v_kayf

gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

Двух знаков зодиака ждет ошеломляющий успех в конце декабря: кто в списке

