Живут до 100 лет: ученые раскрыли главный секрет долгожителей

Виталий Кирсанов
15 декабря 2025, 15:02
Долгожители не стремятся к рекордам и не живут с мыслью о том, как продлить жизнь любой ценой.
Ученые раскрыли главный секрет долгожителей / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/TungArt7, Pixabay/Peggychoucair

  • Жители "голубых зон" не придерживаются строгих диет или жестких правил
  • Долголетие невозможно свести к одному фактору

На планете существует всего пять так называемых "голубых зон", регионов, где люди намного чаще доживают до 100 лет. Среди них остров Сардиния в Италии, Икария в Греции, Окинава в Японии и другие места, давно привлекающие внимание исследователей долголетия.

Образ жизни жителей "голубых зон" во многом схож: простая еда, тесные семейные связи, умеренный ритм жизни и привычка не спешить. Об этом пишет Mirror.

Исследователь "голубых зон" Дэн Буэттнер ранее отмечал, что в большинстве таких регионов взрослые люди позволяют себе один или два бокала вина в день. Причем речь идет не о праздниках или редких событиях, а о спокойной части повседневной жизни. По его мнению, вино уместно за ужином, в компании друзей или семьи.

По словам Дэна, ключевым моментом является именно умеренность и ритуал, когда вино не воспринимается как способ расслабиться "до предела" или награда за тяжелую неделю. Его пьют неторопливо, с едой и общением, а не в попытке компенсировать стресс.

Любопытно, что жители "голубых зон" не придерживаются строгих диет или жестких правил. Их подход скорее интуитивный: есть просто, останавливаться вовремя и не переедать. В Японии, например, распространен принцип "хара хати бу" - прекращать прием пищи, когда чувствуешь себя сытым примерно на 80%.

Эксперты подчеркивают, что долголетие в этих регионах невозможно свести к одному фактору. Ни вино, ни режим питания, ни физическая активность не работают поодиночке. Речь идет о целостной культуре жизни, где важны баланс, привычки и отношение к собственному телу.

Исследователи также напоминают, что жители "голубых зон" не стремятся к рекордам и не живут с мыслью о том, как продлить жизнь любой ценой. Они просто живут спокойно, осмысленно и без крайностей. Возможно, именно в этом и кроется их главный секрет.

Специалист по долголетию рекомендует ежедневно употреблять по меньшей мере три типа продуктов, которые способствуют более долгой жизни. Его рекомендации базируются на питании жителей так называемых "голубых зон" - регионов, где фиксируется самый низкий уровень хронических заболеваний и самая высокая продолжительность жизни.

Известный эксперт по долголетию Дэн Бюттнер, изучая так называемые "голубые зоны" – регионы, где люди живут до 100 лет с высокой частотой, выявил ключевые привычки местных жителей.

Средняя продолжительность жизни в Украине претерпела изменения вследствие различных факторов, таких как медицинские достижения, жизненный уровень, среда обитания и доступ к медицинской помощи. Однако, существуют страны, в которых продолжительность жизни продолжает расти. Известный украинский диетолог Наталья Самойленко рассказала о том, что едят и пьют люди, которые доживают до 100 лет.

Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

