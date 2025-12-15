Живут до 100 лет: ученые раскрыли главный секрет долгожителей

Долгожители не стремятся к рекордам и не живут с мыслью о том, как продлить жизнь любой ценой.

Ученые раскрыли главный секрет долгожителей / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/TungArt7, Pixabay/Peggychoucair

Кратко:

Жители "голубых зон" не придерживаются строгих диет или жестких правил

Долголетие невозможно свести к одному фактору

На планете существует всего пять так называемых "голубых зон", регионов, где люди намного чаще доживают до 100 лет. Среди них остров Сардиния в Италии, Икария в Греции, Окинава в Японии и другие места, давно привлекающие внимание исследователей долголетия.

Образ жизни жителей "голубых зон" во многом схож: простая еда, тесные семейные связи, умеренный ритм жизни и привычка не спешить. Об этом пишет Mirror.

Исследователь "голубых зон" Дэн Буэттнер ранее отмечал, что в большинстве таких регионов взрослые люди позволяют себе один или два бокала вина в день. Причем речь идет не о праздниках или редких событиях, а о спокойной части повседневной жизни. По его мнению, вино уместно за ужином, в компании друзей или семьи.

По словам Дэна, ключевым моментом является именно умеренность и ритуал, когда вино не воспринимается как способ расслабиться "до предела" или награда за тяжелую неделю. Его пьют неторопливо, с едой и общением, а не в попытке компенсировать стресс.

Любопытно, что жители "голубых зон" не придерживаются строгих диет или жестких правил. Их подход скорее интуитивный: есть просто, останавливаться вовремя и не переедать. В Японии, например, распространен принцип "хара хати бу" - прекращать прием пищи, когда чувствуешь себя сытым примерно на 80%.

Эксперты подчеркивают, что долголетие в этих регионах невозможно свести к одному фактору. Ни вино, ни режим питания, ни физическая активность не работают поодиночке. Речь идет о целостной культуре жизни, где важны баланс, привычки и отношение к собственному телу.

Исследователи также напоминают, что жители "голубых зон" не стремятся к рекордам и не живут с мыслью о том, как продлить жизнь любой ценой. Они просто живут спокойно, осмысленно и без крайностей. Возможно, именно в этом и кроется их главный секрет.

Новости о долголетии

Специалист по долголетию рекомендует ежедневно употреблять по меньшей мере три типа продуктов, которые способствуют более долгой жизни. Его рекомендации базируются на питании жителей так называемых "голубых зон" - регионов, где фиксируется самый низкий уровень хронических заболеваний и самая высокая продолжительность жизни.

Известный эксперт по долголетию Дэн Бюттнер, изучая так называемые "голубые зоны" – регионы, где люди живут до 100 лет с высокой частотой, выявил ключевые привычки местных жителей.

Средняя продолжительность жизни в Украине претерпела изменения вследствие различных факторов, таких как медицинские достижения, жизненный уровень, среда обитания и доступ к медицинской помощи. Однако, существуют страны, в которых продолжительность жизни продолжает расти. Известный украинский диетолог Наталья Самойленко рассказала о том, что едят и пьют люди, которые доживают до 100 лет.

