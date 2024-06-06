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Уникальный секрет долголетия: что нужно есть и пить, чтобы дожить до 100 лет

Юрий Берендий
6 июня 2024, 21:24
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Продолжительность жизни человека можно повысить при условии соблюдения ключевых правил долголетия, которые были проверены на практике, отмечает диетолог.
Уникальный секрет долголетия: что нужно есть и пить, чтобы дожить до 100 лет
Секреты долголетия - что нужно есть и пить, чтобы прожить до 100 лет / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

Средняя продолжительность жизни в Украине претерпела изменения вследствие различных факторов, таких как медицинские достижения, жизненный уровень, среда обитания и доступ к медицинской помощи. Однако, существуют страны, в которых продолжительность жизни продолжает расти. Известный украинский диетолог Наталья Самойленко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказала о том, что едят и пьют люди, которые доживают до 100 лет.

Что такое голубые зоны продолжительности жизни

По ее словам, голубые зоны - это территории, где проживают люди с наибольшей продолжительностью жизни.

"Это большой интерес для ученых, для врачей, для того, чтобы понимать, что они едят, как живут, насколько они физически активны, какие они эмоции проявляют, чтобы иметь такую большую продолжительность жизни. Это концентрация людей, которые живут более 100 лет на определенных территориях", - отметила она и рассказала о нескольких основных советах долголетия.

Уникальный секрет долголетия: что нужно есть и пить, чтобы дожить до 100 лет
В каких странах люди живут дольше всего / Фото: скриншот из видео

Что нужно для увеличения продолжительности жизни

По мнению диетолога, для увеличения продолжительности жизни украинцев необходимо учесть несколько основных факторов:

  • увеличить физическую активность,
  • увеличить устойчивость к стрессу,
  • питаться здоровой пищей.

Что известно о "Сніданок с 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Что нужно есть, чтобы увеличить продолжительность жизни

Наталья Самойленко указывает на то, что продукты, которые доминируют у жителей голубых зон, это преимущественно растительные продукты. В то же время они редко употребляют продукты животного происхождения.

"Процентов на 70-80 их рацион состоит из растительной пищи. Это бобовые, овощи, фрукты, зелень и злаковые продукты. Еще следует сказать, что этих очень здоровых растительных продуктов в голубых зонах едят очень немного. Небольшие порции, нет переедания, нет хаотичных приемов пищи. То есть мы говорим не только о наборе продуктов растительного происхождения, но и о том, как их правильно потреблять", - сказала эксперт.

Кто такая Наталья Самойленко

Наталья Александровна Самойленко - украинский врач-диетолог, эндокринолог, автор книг. Постоянный эксперт утренней программы "Сніданок з 1+1" на канале "1+1" (с 2018 года). Основательница ОО "Ассоциация взрослого и детского питания". В мае 2018 года основала Клинику диетологии Самойленко, специализирующуюся на диагностике обмена веществ и разработке схем пищевого рациона. Среди пациентов Натальи Самойленко и Клиники диетологии Самойленко - представители украинского шоу-бизнеса, политики, предприниматели.

Чем можно заменить белок

Диетолог отмечает, что жители голубых зон заменяют животный белок другими продуктами.

"Из белков это рыба, морепродукты, яйца, нежирная кисломолочная продукция и растительный белок. Опять таки, мы выходим на потребление бобовых - это хумус, чечевица, фасоль. И, к сожалению, этих продуктов мы не доедаем. Эти продукты помогают снижать уровень холестерина, предупреждать многие болезни сердечно-сосудистой системы. Они очень классно влияют на обмен веществ. То есть мы увеличиваем продолжительность нашей жизни благодаря употреблению бобовых". - советует она.

Кроме того, Наталья Самойленко рекомендует употреблять блюда из бобовых минимум трижды в неделю.

Смотрите видео о том, что нужно есть и пить, чтобы прожить до 100 лет:

Полезные привычки которые продлевают жизнь

Эксперт также назвала топ-3 привычки, которые практикуют все жители голубых зон.

"Первая полезная привычка, которую нужно воплотить, это режим питания. Считается, что надо быть насыщенным на 80%. То есть мы встаем со стола с немного небольшим чувством голода", - подчеркивает она.

Второй полезной привычкой, по словам диетолога, является физическая активность.

"Они (жители голубых зон - ред.) ежедневно занимаются чем-то активным. Это не обязательно спортивные достижения. В нашем случае в украинских реалиях это могут быть прогулки, это могут быть танцы дома с детьми. Или, если у вас есть возле дома огород, есть дача, пожалуйста, проводите свое время физически активнее и это будет добавлять вам лет жизни", - отметила Наталья Самойлова.

Третья здоровая привычка - это позитивный взгляд на окружающий мир.

"И там, где можно улыбнуться, там, где можно проявить свои положительные эмоции, это такие хорошие шансы увеличивать продолжительность жизни. Это будет предоставлять так же увеличение лет жизни, как и здоровые продукты на вашей тарелке", - резюмировала эксперт.

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