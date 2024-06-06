Девушка эпично вычислила парня-изменщика - видео набрало почти 200 тысяч лайков

Она была на грани помолвки со своим бойфрендом и уже выбрала идеальное кольцо, но что-то пошло не так.

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Девушка эпично вычислила парня-изменщика / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Девушка поразила пользователей социальных сетей, рассказав о необычном способе, которым ее лучшая подруга узнала о неверности своего партнера, когда они покупали обручальное кольцо.

Блогер Таллула Роуз в своем видео в TikTok предостерегла своих подписчиков "никогда не доверять мужчинам", рассказав в видео подробности расставания своей подруги.

По словам Таллулы, ее подруга была на грани помолвки со своим бойфрендом и уже выбрала идеальное кольцо.

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Девушка выбрала кольцо стоимостью более 1 500 фунтов стерлингов, и ее парень согласился купить его для нее. Однако все пошло не так, когда его карта была отклонена - не из-за недостатка средств.

TikTok TikTok ("ТикТок") — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений, пишет Википедия.

Его карта была отклонена, потому что он попытался купить кольцо Darry - роскошный бренд обручальных колец, который требует от покупателей предъявить удостоверение личности и подписать соглашение, обязующееся купить только одно кольцо для своего пожизненного партнера. Но он уже приобрел одно кольцо ранее.

В видео, которое набрало почти 200 тысяч лайков, она объяснила:

"Моя подруга встречается с этим парнем уже два года. Два чертовых года, понятно? Они жили вместе и собирались обручиться, верно? И она сказала ему: Я хочу кольцо от этой компании. Как хороший будущий муж, он пошел и купил его. Я встречала этого парня, и, по-моему, он просто чертовски глуп и не понимает, что это за компания. Он идет покупать, а она стоит рядом с ним. В общем, в покупке ему было отказано. Потому что, как ни странно, оказалось, что он уже купил одно кольцо, хотя моя подруга никогда его не получала. Оказалось, что он купил его совсем недавно, примерно за месяц до этого", - поделилась блогер.

Смотрите видео о том, как девушка эпично вычислила парня-изменщика:

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