В Иране обвинили Украину в атаке на Кувейт, где погибли сотрудники Rheinmetall.

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Украину обвинили в атаке на Кувейт с гибелью сотрудников Rheinmetall / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Дроны нанесли удар по одному из важных объектов Кувейта

Двое граждан Италии скончались от полученных ранений

Иранский политик обвинил Украину в якобы причастности к атаке беспилотников на Кувейт, в результате которой погибли два итальянских специалиста немецкого оборонного концерна Rheinmetall. Тегеран при этом отрицает свою ответственность за произошедшее.

Как сообщает CNN, атака произошла 26 ноября. Министерство обороны Кувейта заявило, что беспилотники нанесли удар по одному из важных объектов страны. Государственное информационное агентство KUNA сообщило, что кувейтские военные обнаружили несколько вражеских дронов в воздушном пространстве и предприняли попытки их перехватить.

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В результате падения обломков беспилотников пострадали четыре человека: гражданин Кувейта, двое итальянцев и гражданин Пакистана. Позже двое граждан Италии скончались от полученных ранений, подтвердило министерство иностранных дел страны.

Как уточнили в итальянском внешнеполитическом ведомстве, взрыв произошел в районе, где находились два технических специалиста компании Rheinmetall Italia. Они занимались обслуживанием антенн обнаружения зенитного комплекса Skyguard, который используется вооруженными силами Кувейта.

В Иране заявили о якобы украинском следе

Несмотря на отрицание причастности Тегерана к атаке, бывший советник иранской делегации на переговорах с США по ядерному соглашению Сейед Мохаммад Маранди выдвинул собственную версию произошедшего.

В публикации в социальной сети X он заявил, что нападение на Кувейт могло быть операцией под чужим флагом, якобы организованной Украиной.

По утверждению Маранди, Киев мог использовать беспилотники для проведения атаки, чтобы продемонстрировать свою значимость президенту США Дональду Трампу.

Кроме того, иранский политик заявил, что украинские "оперативники" якобы присутствуют в разных частях региона, в том числе на севере Ирака и в Сирии.

При этом никаких доказательств причастности Украины к атаке Маранди не привел.

Удар по корвету в Ливии- новости

Как сообщал Главред, 22 ноября в порту Бенгази на востоке Ливии прогремели взрывы на российском военном корабле. Издание Naval News сообщило, что после взрыва на борту российского корвета в Ливии вспыхнул масштабный пожар. Корабль относится к проекту 20380 и формально числится в составе Черноморского флота РФ.

Позже президент Владимир Зеленский поблагодарил военных за сложную операцию у берегов Ливии. Он заявил, что корвет оказался на дне, и анонсировал новые морские операции Украины. Заслугу в поражении кораблей глава государства приписал СБУ и подразделениям Сил обороны.

В Кремле на удары отреагировали жалобами. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва обратила внимание на заявления Киева об атаках у берегов Ливии. Также он призвал страны Балтии воздействовать на Киев из-за атаки на российский сухогруз в Балтийском море.

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