Даже если спатифиллум активно выпускает новые листья, это не означает, что вскоре на нём появятся белые цветы.

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Как стимулировать цветение спатифилума / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему спатифиллум перестает цвести зимой

Где лучше поставить спатифилум и как правильно его поливать

Почему сахар, дрожжи и рисовая вода не заменяют удобрений для спатифилума

Спатифиллум может активно выпускать новые листья, но не давать ни одного цветка. Часто причина кроется в условиях содержания, которые изменились с наступлением холодов. Зимой растению может не хватать света, а привычный режим полива и подкормки уже не соответствует его потребностям.

Главред рассказал, что нужно изменить в уходе, чтобы спатифилум снова зацвел.

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Почему спатифилум не цветет зимой

Спатифиллум хорошо переносит полутень, однако это не означает, что при недостатке света он будет обильно цвести, пишет Wprost. Растение может продолжать выпускать листья, но формирование цветков замедляется.

В конце осени световой день сокращается, а пасмурная погода уменьшает количество естественного освещения. Если горшок стоит далеко от окна, спатифилум получает ещё меньше света. В результате растению не хватает энергии для формирования соцветий.

Поэтому зимой горшок стоит переставить поближе к окну. Лучше всего подойдет место с ярким рассеянным светом. Можно использовать и южное подоконник, если листья не перегреваются под прямыми солнечными лучами. В то же время не ставьте растение возле горячей батареи. Если в комнате недостаточно света, поможет фитолампа.

Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

Можно ли подкармливать спатифилум сахаром и дрожжами

В домашних советах по уходу за спатифилумом часто упоминают сахарную воду, дрожжи и рисовую воду. Однако такие средства не заменяют полноценного удобрения.

Сахар не обеспечивает растение необходимыми минеральными веществами, а его избыток может способствовать размножению микроорганизмов в почве. Рисовая вода содержит крахмал и другие вещества, но не имеет сбалансированного состава. Дрожжевые растворы также не обладают доказанной эффективностью для стимулирования цветения спатифиллума.

Зимой с подкормкой особенно важно не переусердствовать. Когда рост растения замедляется, потребность в питательных веществах уменьшается. Поэтому количество удобрений следует сократить, а регулярную подкормку возобновить весной, когда спатифиллум начнет активнее расти.

Как ускорить цветение комнатных растений / Инфографика: Главред

Как правильно поливать спатифилум зимой

В холодное время года спатифилум потребляет меньше воды, чем летом. Из-за более медленного роста почва в горшке высыхает дольше. Если продолжать поливать растение по летнему графику, можно спровоцировать загнивание корней.

Перед поливом проверяйте влажность почвы. Если верхний слой ещё влажный, подождите. Также обязательно сливайте лишнюю воду из поддона или кашпо.

Если листья спатифилума вянут, не спешите добавлять воду. Когда почва мокрая, причиной может быть повреждение корней из-за чрезмерного полива. В такой ситуации дополнительная влага только ухудшит состояние растения.

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