Модная блогерша Мария Томнюк рассказала, как выбрать верхнюю одежду на зиму 2027.

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Зимняя верхняя одежда 2027 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, emmstell; pinterest.com, marinamostovik

Вы узнаете:

Какая верхняя одежда на зиму 2027 подойдет для активного образа жизни

Преимущества шубы и дубленки в холодное время года

На какие детали обратить внимание при покупке зимней куртки

Куртка, шуба и дубленка могут стать основой зимнего гардероба, но каждый из этих вариантов имеет свои особенности. Главред расскажет, какая верхняя одежда будет самой удобной и лучше всего сочетаться с повседневными образами.

Куртка на зиму 2027: самый комфортный вариант

Куртка подойдет тем, кто много гуляет, ведет активный образ жизни или предпочитает спортивный и неформальный стиль. Блогер Мария Томнюк советует обратить внимание на модель длиной до середины бедра: она практична и сочетается с разной одеждой. Дополнительным преимуществом станет отстегивающийся капюшон.

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"Куртка - идеальный выбор для активного образа жизни, длительных прогулок, любителей спортивного или неформального стиля. Выбирайте длину до середины бедра. Это практично и хорошо сочетается с разной одеждой. А модель - со съемным капюшоном", - посоветовала Мария Томнюк.

Куртка - зима 2027 / скриншот из видео

Шуба на зиму 2027: для классических образов

Шуба подойдет к офисному стилю, классическим и более женственным комплектам. По словам блогерши, она придает образу выразительность. В то же время при выборе искусственной шубы стоит учесть её утепление: для длительных прогулок Мария советует модели с утеплителем или пышным объёмным ворсом.

"Шуба подойдет для офисного стиля, классических и более женственных образов, поскольку она придает тот самый эффект дороговизны. Искусственная шуба согревает слабо, поэтому для длительных прогулок выбирайте варианты с утеплителем или с пышным и объемным ворсом", - пояснила модная блогерша.

Шуба - зима 2027 / скриншот из видео

Дублянка на зиму 2027: универсальная верхняя одежда

Дублянка станет универсальным выбором для тех, кто хочет иметь одну вещь для разных образов. Особенно удобными Мария называет двусторонние модели. Такая дублянка подходит и к платьям, и к джинсам или джоггерам.

"Дублянка - самый универсальный вариант. Особенно удобны двусторонние модели. Одна сторона - дубленка, а другая - шуба. Они прекрасно сочетаются как с платьями, так и с джинсами или джоггерами", - отметила Мария Томнюк.

Дублянка - зима 2027 / скриншот из видео

Верхняя одежда на зиму 2027 - советы модной блогерши смотрите здесь.

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