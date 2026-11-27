Вы узнаете:
- Какая верхняя одежда на зиму 2027 подойдет для активного образа жизни
- Преимущества шубы и дубленки в холодное время года
- На какие детали обратить внимание при покупке зимней куртки
Куртка, шуба и дубленка могут стать основой зимнего гардероба, но каждый из этих вариантов имеет свои особенности. Главред расскажет, какая верхняя одежда будет самой удобной и лучше всего сочетаться с повседневными образами.
Куртка на зиму 2027: самый комфортный вариант
Куртка подойдет тем, кто много гуляет, ведет активный образ жизни или предпочитает спортивный и неформальный стиль. Блогер Мария Томнюк советует обратить внимание на модель длиной до середины бедра: она практична и сочетается с разной одеждой. Дополнительным преимуществом станет отстегивающийся капюшон.
"Куртка - идеальный выбор для активного образа жизни, длительных прогулок, любителей спортивного или неформального стиля. Выбирайте длину до середины бедра. Это практично и хорошо сочетается с разной одеждой. А модель - со съемным капюшоном", - посоветовала Мария Томнюк.
Шуба на зиму 2027: для классических образов
Шуба подойдет к офисному стилю, классическим и более женственным комплектам. По словам блогерши, она придает образу выразительность. В то же время при выборе искусственной шубы стоит учесть её утепление: для длительных прогулок Мария советует модели с утеплителем или пышным объёмным ворсом.
"Шуба подойдет для офисного стиля, классических и более женственных образов, поскольку она придает тот самый эффект дороговизны. Искусственная шуба согревает слабо, поэтому для длительных прогулок выбирайте варианты с утеплителем или с пышным и объемным ворсом", - пояснила модная блогерша.
Дублянка на зиму 2027: универсальная верхняя одежда
Дублянка станет универсальным выбором для тех, кто хочет иметь одну вещь для разных образов. Особенно удобными Мария называет двусторонние модели. Такая дублянка подходит и к платьям, и к джинсам или джоггерам.
"Дублянка - самый универсальный вариант. Особенно удобны двусторонние модели. Одна сторона - дубленка, а другая - шуба. Они прекрасно сочетаются как с платьями, так и с джинсами или джоггерами", - отметила Мария Томнюк.
Верхняя одежда на зиму 2027 - советы модной блогерши смотрите здесь.
Читайте также:
- Выглядят дорого и изысканно: лучшие идеи маникюра на Рождество 2026
- Парикмахер показала 3 модные стрижки на зиму 2027, которые не боятся головных уборов
- Модные джинсы на зиму 2027: стилистка назвала трендовые модели сезона
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред