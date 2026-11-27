Утром 27 ноября российские беспилотники атаковали Чернигов, в результате чего есть раненая и погибший.

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Россия атаковала Чернигов с помощью дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

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Российские беспилотники атаковали Чернигов

В городе прогремели три взрыва, пострадали два человека

40-летний мужчина с травмой грудной клетки находится в реанимации

Утром 27 ноября российские войска атаковали Чернигов ударными беспилотниками. В городе прогремели три взрыва, в результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

Отмечается, что в результате удара пострадали два человека.

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"В результате атаки 40-летний мужчина получил травму грудной клетки. Он госпитализирован в больницу", - сообщил глава МВА.

По обновленной информации ОВА, мужчина находится в реанимации.

Также медицинской помощи нуждалась женщина, у которой диагностировали акубаротравму.

ОБНОВЛЕНО 11:35. Позже стало известно, что 40-летний мужчина, получивший травмы грудной клетки в результате российской атаки, скончался в больнице. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Существует ли угроза массированного удара по Украине

Мониторинговый канал "еРадар" сообщал, что существует повышенная угроза нанесения массированного ракетного удара по территории Украины.

По предварительной информации, в период с 21 по 24 ноября Россия пополняла запасы баллистического вооружения и ударных беспилотников в Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областях.

По данным мониторов, наибольшая угроза существует для Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

"Призываем население не игнорировать сигналы воздушной тревоги, заранее зарядить средства резервного питания и подготовить запасы воды и необходимых вещей", - подчеркнули наблюдатели.

Удары РФ по Украине - последние новости

Главред писал, что утром в пятницу, 27 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Днепр беспилотником. В результате удара тяжело ранена 74-летняя женщина, ее госпитализировали.

Напомним, утром 26 ноября российская оккупационная армия атаковала ударным беспилотником жилой многоэтажный дом в Новобаварском районе Харькова. На 15-м этаже вспыхнул пожар. Известно как минимум о трёх пострадавших.

Кроме того, в ночь на 26 ноября Россия атаковала Киев, семь человек пострадали. Медики госпитализировали троих раненых, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Под удар попал Деснянский район столицы, где после баллистического удара вспыхнули пожары в нежилых зданиях.

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