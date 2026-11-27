Главное:
- Российские беспилотники атаковали Чернигов
- В городе прогремели три взрыва, пострадали два человека
- 40-летний мужчина с травмой грудной клетки находится в реанимации
Утром 27 ноября российские войска атаковали Чернигов ударными беспилотниками. В городе прогремели три взрыва, в результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.
Отмечается, что в результате удара пострадали два человека.
"В результате атаки 40-летний мужчина получил травму грудной клетки. Он госпитализирован в больницу", - сообщил глава МВА.
По обновленной информации ОВА, мужчина находится в реанимации.
Также медицинской помощи нуждалась женщина, у которой диагностировали акубаротравму.
ОБНОВЛЕНО 11:35. Позже стало известно, что 40-летний мужчина, получивший травмы грудной клетки в результате российской атаки, скончался в больнице. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.
Существует ли угроза массированного удара по Украине
Мониторинговый канал "еРадар" сообщал, что существует повышенная угроза нанесения массированного ракетного удара по территории Украины.
По предварительной информации, в период с 21 по 24 ноября Россия пополняла запасы баллистического вооружения и ударных беспилотников в Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областях.
По данным мониторов, наибольшая угроза существует для Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.
"Призываем население не игнорировать сигналы воздушной тревоги, заранее зарядить средства резервного питания и подготовить запасы воды и необходимых вещей", - подчеркнули наблюдатели.
Удары РФ по Украине - последние новости
Главред писал, что утром в пятницу, 27 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Днепр беспилотником. В результате удара тяжело ранена 74-летняя женщина, ее госпитализировали.
Напомним, утром 26 ноября российская оккупационная армия атаковала ударным беспилотником жилой многоэтажный дом в Новобаварском районе Харькова. На 15-м этаже вспыхнул пожар. Известно как минимум о трёх пострадавших.
Кроме того, в ночь на 26 ноября Россия атаковала Киев, семь человек пострадали. Медики госпитализировали троих раненых, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Под удар попал Деснянский район столицы, где после баллистического удара вспыхнули пожары в нежилых зданиях.
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