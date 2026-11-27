Недокачанные шины заставляют двигатель работать с большим усилием, а мороз постепенно снижает давление в колесах.

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Почему зимние шины увеличивают расход топлива / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Почему зимние шины повышают расход топлива

Какое давление в шинах рекомендуют эксперты

Как мороз влияет на давление в колесах

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После перехода на зимние шины автомобиль обычно расходует больше топлива, но часть этих потерь можно нивелировать, если правильно накачать колеса. Эксперты советуют поддерживать давление немного выше значения, указанного производителем автомобиля, и регулярно его проверять, так как на холоде оно постепенно падает, сообщает Business Insider Deutschland.

В сервисе HUK-Autoservice, принадлежащем страховой компании HUK-Coburg, призывают водителей не забывать об этом показателе в холодное время года.

"Именно зимой давление имеет решающее значение для безопасности движения, тормозного пути, износа шин и даже расхода топлива", - отмечают в HUK-Autoservice.

Когда давления недостаточно, шина сильнее деформируется и соприкасается с дорогой большей площадью, поэтому двигателю приходится работать интенсивнее. К этому добавляется так называемая работа деформации: во время движения шина постоянно прогибается и теряет энергию в виде тепла. Как объясняет портал Futurezone, у зимней резины этот эффект сильнее, поскольку у нее более мягкая резиновая смесь и много ламелей.

Половина бара - и машина ведет себя по-другому

Неправильное давление вредит не только бюджету. По данным HUK-Autoservice, если в колесах не хватает всего пол-бара, уже меняются тормозной путь, устойчивость в поворотах и другие характеристики управляемости. На снегу и льду это может привести к аварии.

Перекачивать шины тоже не стоит. По оценке Futurezone, сопротивление качению при этом уменьшается совсем немного, зато ухудшается сцепление с дорогой: на снегу и мокром асфальте тормозной путь становится длиннее, автомобиль ведет себя менее стабильно, а протектор изнашивается неравномерно. Поэтому избыточное давление не добавляет ни безопасности, ни долговечности шинам.

Как правильно хранить автомобильные шины / Инфографика: Главред

Насколько подкачивать и как часто проверять

В HUK-Autoservice советуют поддерживать давление на 0,1–0,2 бара выше значения, указанного производителем автомобиля. Futurezone добавляет, что на плотном утрамбованном снегу или льду чуть более высокое давление делает автомобиль более устойчивым, так как колесо меньше "плавает".

Давление нужно контролировать и потому, что холод его снижает. Futurezone приводит простое правило: с каждыми 10 °C понижения температуры давление падает примерно на 0,1 бара. Производитель шин Continental указывает диапазон от 0,07 до 0,14 бара, то есть при перепаде температур в 20 градусов давление может снизиться примерно на 0,2 бара. Компания рекомендует проверять давление раз в две недели, даже если в автомобиле есть система контроля давления в шинах.

В Германии обязанность использовать зимние шины зависит от погоды, а не от календаря. Как поясняет Федеральное министерство транспорта, при гололеде, снеге на дороге, слякоти или инея можно ездить только на зимних или всесезонных шинах с маркировкой Alpine. Фиксированного сезона для замены шин там нет, а водителю с неподходящей резиной грозят штраф и проблемы со страховкой.

Смотрите видео о том, каким должно быть идеальное давление в шинах:

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