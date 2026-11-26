Кратко:
- Актуализацию данных будут проводить двумя способами
- На внесение соответствующих изменений в реестр отводится 120 дней
Кабинет министров Украины распорядился провести масштабную сверку сведений о мужчинах в возрасте от 17 до 60 лет, содержащихся в государственных информационных системах. В частности, проверят данные в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, которые находятся в распоряжении Министерства обороны.
Соответствующее решение предусмотрено постановлением правительства №1466 от 25 ноября. Как отмечается в документе, проверка необходима для обеспечения целостности, полноты и достоверности реестровой информации.
Для проведения сверки Государственная миграционная служба должна передать Минобороны сведения из своей информационной системы и Единого государственного демографического реестра.
В перечень информации, которую получит оборонное ведомство, входят:
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- паспортные данные;
- уникальный номер записи в демографическом реестре;
- фамилия, имя и отчество;
- дата и место рождения;
- пол;
- адрес задекларированного или зарегистрированного места проживания;
- сведения о гражданстве.
Кроме того, Минобороны передадут информацию о заграничных паспортах, а также оформлении документов для выезда из Украины на постоянное проживание, возвращения в страну или пребывания за рубежом. В перечень также включен оцифрованный образ лица человека.
После получения этих сведений Министерство обороны должно провести их верификацию и обеспечить обновление информации в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
Актуализацию данных будут проводить двумя способами - автоматически или без использования автоматизированных процедур. На внесение соответствующих изменений в реестр отводится 120 календарных дней после завершения проверки.
Законно ли ТЦК задерживают людей на улицах
Юрист, управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Никита Муренко в интервью Главреду отметил, что даже после изменений в мобилизации практика, когда представители ТЦК вместе с полицией ищут людей на улицах, вряд ли исчезнет.
"Будут ли электронные повестки - непонятно. Будут ли и дальше сотрудники ТЦК вместе с полицией ездить и задерживать людей на улицах - на мой взгляд, нет, это не прекратится", - подчеркнул специалист.
В то же время, говоря о правовых рамках работы центров, эксперт обратил внимание, что функции по выявлению нарушителей воинского учета всё больше переходят к полиции.
"Потому что у нас запрещено ездить по улицам и задерживать людей, особенно когда это делают представители ТЦК. Это, в принципе, незаконно. То, что я вижу сейчас, - все больше функций по выявлению людей, нарушающих военный учет, передается именно полиции", - пояснил Муренко.
Мобилизация в Украине - последние новости по теме
Главред писал, что в Украине выросла доля мобилизованных, годных к выполнению боевых задач, а количество конфликтов во время мобилизационных мероприятий уменьшилось. В то же время Верховная Рада ожидает от Министерства обороны законодательных предложений по комплексному реформированию системы и повышению справедливости мобилизации. Об этом сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Напомним, ранее Федор Вениславский заявил, что Верховная Рада не рассматривает вопрос о снижении призывного возраста ниже 25 лет и не планирует мобилизацию женщин. Он также подчеркнул, что мобилизацию женщин не планируют ни в Министерстве обороны, ни в командовании ВСУ. В перспективе, по его словам, может быть рассмотрено снижение верхнего предела мобилизационного возраста с 60 до 55 или 50 лет.
Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации. Это уже двадцать первое продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения.
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