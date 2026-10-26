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Смена призывного возраста и мобилизация женщин: в Раде сделали важное заявление

Мария Николишин
26 октября 2026, 14:36
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В перспективе парламентарии могут вернуться к вопросу о верхнем пределе мобилизационного возраста.
Смена призывного возраста и мобилизация женщин: в Раде сделали важное заявление
В Раде отклонили предложение о снижении призывного возраста и мобилизации женщин / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Рада не рассматривает вопрос о снижении призывного возраста ниже 25 лет
  • Мобилизацию женщин не планируют ни в Минобороны, ни в ВСУ
  • Верхний предел могут снизить с 60 до 55 или 50 лет

Верховная Рада не рассматривает никаких законопроектов о снижении призывного возраста ниже 25 лет или привлечении женщин в ряды ВСУ. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский в интервью Новини.LIVE.

По его словам, идеи привлекать женщин посредством мобилизации нет ни в Министерстве обороны, ни в командовании ВСУ.

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В то же время изменений в отношении нижней границы призывного возраста, как убежден депутат, в ближайшее время тоже не будет.

"Ни снижения возраста ниже 25 лет, ни мобилизации женщин не планируют", - подчеркнул Вениславский.

Он также добавил, что в перспективе депутаты могут вернуться к другой возрастной норме - предельному возрасту пребывания на военной службе. Речь идет о возможном снижении верхнего предела мобилизационного возраста с 60 до 55 или 50 лет.

Впрочем, как предупреждает нардеп, официальных решений или соответствующих законопроектов по этому вопросу пока нет.

Степени пригодности к военной службе
Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Как изменятся правила бронирования

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что правительство планирует разграничить статус критически важного предприятия и его экономические показатели. При этом критерии, по которым предприятиям присваивается этот статус, будут пересмотрены с целью выявления возможных злоупотреблений.

Одним из изменений станет ограничение максимального уровня бронирования даже для отдельных стратегических отраслей.

В то же время предприятия, которым для бесперебойной работы необходимо сохранить большее количество работников, смогут обратиться в Координационный центр.

"Безусловное полное бронирование несправедливо по отношению к тем, кто служит, и открывает возможности для злоупотреблений. Были компании, созданные специально для бронирования, и это стало бизнесом", - подчеркнул премьер-министр.

Координационный центр по организации бронирования
Координационный центр по организации бронирования / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, украинцы, вернувшиеся с временно оккупированных территорий или из-за рубежа, смогут получить трехмесячную отсрочку от мобилизации. В течение этого времени мобилизовать человека можно будет только на добровольной основе. Соответствующий законопроект № 16034 зарегистрирован в Верховной Раде.

Рождение ребенка также может стать самостоятельным основанием для отсрочки от призыва: в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15541, который предлагает не мобилизовывать мужчин в течение года со дня рождения ребенка.

Секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Роман Костенко заявлял, что в Украине готовятся изменения в сфере мобилизации, часть которых может касаться призывного возраста. Мобилизация женщин остается добровольной, изменений в этом вопросе не планируется.

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О персоне: Федор Вениславский

Фе́дор Влади́мирович Венислав́ский (род. 16 мая 1969 года, Олика, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государственного строительства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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