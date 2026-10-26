Орбан может возглавить ООН: США договариваются о поддержке с РФ и Китаем - СМИ

Американская сторона сама предложила бывшему премьеру Венгрии выдвинуть свою кандидатуру на выборах и уже подсчитала голоса в Совете Безопасности.

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США выдвигают Орбана на пост генерального секретаря ООН / коллаж: Главред, фото: facebook.com/orbanviktor, whitehouse.gov, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

США предлагают Орбана на пост генсека ООН

Россия и Китай готовы поддержать эту кандидатуру

Орбан может рассчитывать на 10 голосов из 15 в Совбезе

Администрация Дональда Трампа продвигает бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного своими пророссийскими взглядами, на пост генерального секретаря ООН. Инициатива выдвижения исходила именно от американской стороны, а по итогам предварительных консультаций с Вашингтоном Россия и Китай готовы сделать Орбана совместным кандидатом. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Представитель Госдепартамента признал, что на первый взгляд идея выглядит абсурдно. В то же время в ведомстве уже оценили расклад сил: Орбан якобы может гарантированно рассчитывать на восемь голосов в Совете Безопасности, а в целом - на поддержку 10 из 15 его членов.

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Собеседники издания считают, что такой коалиции постоянных членов Совбеза обычно достаточно для успеха.

"Если США, Россия и Китай выступают единым фронтом в Совете Безопасности ООН, они, как правило, добиваются своего", - отмечают источники WSJ.

Неизвестно, осмелятся ли Великобритания и Франция заблокировать кандидатуру: обе страны традиционно крайне осторожно прибегают к праву вето.

Издание добавляет, что Трамп поддерживал Орбана на парламентских выборах в Венгрии в апреле, а вице-президент Джей Ди Венс участвовал в его предвыборной кампании.

Ожидается, что оба вновь встанут на сторону венгерского политика, однако, по данным осведомленного источника, официальное объявление отложили до завершения промежуточных выборов в США.

Кроме того, в Вашингтоне кандидатуру Орбана рассматривают и через идеологическую призму.

"Идеальный кандидат-консерватор в духе MAGA", - так охарактеризовал Орбана американский чиновник.

По данным издания, американские представители сами связались с венгерским политиком, чтобы выяснить, интересует ли его работа в ООН. Орбан проявил интерес, однако дал понять, что будет баллотироваться только при условии уверенности в победе.

Как отметил представитель другой страны, среди остальных претендентов на пост генерального секретаря преобладают "секретари" - люди с опытом работы в международных бюрократических структурах или в сфере закулисной дипломатии. Орбан же - это "генерал".

"Лучшее, что можно сказать об идее выдвижения Орбана, - это то, что она сорвет маски: ООН получит лидера, который будет соответствовать тому низкому уровню, до которого уже опустилась сама организация", - говорится в материале WSJ.

ООН / Инфографика: Главред

Виктор Орбан - последние новости

Как сообщал Главред, армия РФ, вероятно, будет продолжать наносить удары по Закарпатью, где проживает большинство этнических венгров Украины. Причина в том, что друг российского диктатора Путина Виктор Орбан, называвший себя защитником региона перед Кремлем, больше не является премьер-министром Венгрии.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. Виктор Орбан подтвердил поражение своей политической силы. В то же время политик подчеркнул, что его партия "Фидес" продолжит работать в интересах страны и ее граждан.

7 апреля, во время митинга в Будапеште, вице-президент США Джей Ди Венс, прибывший поддержать Виктора Орбана, прямо со сцены позвонил Дональду Трампу. Президент США публично "признался в любви" венгерскому премьеру.

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Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупных американских изданий, публикующее статьи по таким темам, как политика, экономика, бизнес, технологии, лайфстайл и т. д., пишет Википедия.

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