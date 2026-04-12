"Мы никогда не сдадимся": Орбан поздравил оппонента и сделал заявление

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, по итогам которых оппозиционная партия "Тиса" уверенно лидирует. После подсчета более половины голосов результат стал очевидным, и представители власти были вынуждены его признать.
Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил поражение своей политической силы. Об этом сообщил лидер партии "Тиса" Петер Мадяр в Facebook, отметив, что Орбан лично позвонил ему и поздравил с победой.
Впоследствии Орбан публично подтвердил эту информацию во время обращения к своим сторонникам, признав результаты голосования, которые, несмотря на незавершенный подсчет, уже ясны.
"Результат выборов, хотя еще и не окончательный, является понятным и очевидным. Ответственность и возможность формировать правительство нам не достались. Я поздравил партию-победителя", – сказал премьер в обращении к избирателям.
В то же время политик подчеркнул, что его партия "Фидес" продолжит работать в интересах страны и ее граждан.
"Мы никогда не сдадимся. Никогда", – подчеркнул он.
По предварительным данным, после обработки более 66% бюллетеней партия "Тиса" получает 137 мест в парламенте, что обеспечивает ей конституционное большинство. В то же время "Фидес" на данный момент получает 55 мандатов в 199-местном парламенте.
На предварительные результаты выборов уже отреагировали в Европейской комиссии. Ее глава Урсула фон дер Ляйен в соцсети X написала:
"Сегодня вечером Венгрия — это место, где сердце Европы бьется сильнее всего".
Впоследствии Мадьяр сообщил о дополнительных поздравлениях, отметив, что по телефону его поздравили президент Франции Эммануэль Макрон и президент Европейской народной партии Манфред Вебер.
Также, по его словам, поздравления поступили от канцлера Германии и генерального секретаря НАТО.
