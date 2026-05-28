Кремль угрожает новыми ударами по Киеву: может ли усилиться интенсивность атак

Жданов напомнил, что Украина уже пятый год подвергается обстрелам со стороны России.

Угроза ударов по Киеву

Главное из заявления Жданова:

РФ не имеет ресурсов для "уничтожения" Киева

"Орешник" менее эффективен, чем "Искандер"

Угрозы Кремля направлены на Запад

Страна-агрессор Россия имеет ограниченные возможности для того, чтобы реализовать угрозы о якобы "полном уничтожении Киева". Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

Он подчеркнул, что Украина живет под российскими обстрелами уже пятый год, а интенсивность атак в некоторые периоды была даже выше, чем сейчас.

"Я думаю, что у них (россиян, — ред.) очень ограниченные возможности в плане того, чтобы разбомбить Киев. Они нас уже пятый год бомбят. Причем активность или интенсивность и мощность ударов иногда бывает гораздо больше, чем в последний раз", — подчеркнул эксперт.

По его словам, недавнее использование Россией комплекса "Орешник" не стало серьезным изменением ситуации.

"Единственное, что особенность заключалась в том, что они вытащили свой "Орешник". Но мы знаем, что эффективность "Орешника" намного меньше, чем эффективность обычной баллистической ракеты из комплекса "Искандер". Так что это скорее информационно-психологическая операция", — считает Жданов.

Он добавил, что заявления Кремля о якобы "полном уничтожении Киева" адресованы прежде всего западным партнерам Украины.

"Особенно рассчитаны в большей степени, на мой взгляд, на западных партнеров. Когда Лавров лично звонит Рубио и говорит, что забирайте дипломатов, потому что мы же здесь Киев будем сносить с лица земли", — подытожил эксперт.

Ракета "Орешник"

Возможность новых ударов по Киеву

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский заявлял, что Москва имеет возможность массированно атаковать Киев, однако организация ударов требует больших затрат и серьезной подготовки.

По его словам, главной целью таких ударов становится не столько военный результат, сколько психологическое и информационное давление.

"Сейчас речь идет скорее о создании медийного эффекта и демонстрации взрывов в Киеве, чем о реальном уничтожении ключевых центров управления", — пояснил он.

Удары по Украине — последние новости

Олег Жданов говорил, что Россия готовит повторный удар по Киеву, и цели атаки могут включать правительственные здания, такие как Верховная Рада и Офис президента. Это делает угрозу гораздо более серьезной и требует от украинских сил ПВО повышенной готовности.

Также в Кремле рассматривают возможность регулярных обстрелов столицы. Дмитрий Песков, выступая перед российскими СМИ, фактически подтвердил, что удары могут повторяться без привязки к четкой периодичности, что свидетельствует о системном характере.

Как ранее сообщал Главред, Россия также накапливает баллистические ракеты, чтобы воспользоваться нехваткой украинских противоракетных ракет. Генерал Игорь Романенко прогнозирует, что новый массированный удар может произойти уже через неделю.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

