Доллар установил новый рекорд, евро дорожает: курс валют на 28 мая

Украинская национальная валюта ослабила свои позиции.

Новый курс валют на 28 мая

На четверг, 28 мая, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, доллар и евро продолжили дорожать. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

Завтра курс доллара к гривне будет на уровне 44,29 грн/долл., что на 2 копейки больше, чем в среду (44,27 грн/долл.). Таким образом, гривня ослабила свои позиции по отношению к американской валюте.

Курс евро

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,54 грн/евро. Украинская национальная валюта обвалилась на 3 копейки.

Стоит добавить, что на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,30/44,33 грн/долл., а к евро — 51,55/51,57 грн/евро.

Курс злотого

В то же время польский злотый отклонился от общего тренда и подешевел. Курс этой валюты установлен на уровне 12,16 грн/злотый, что на 1 копейку меньше, чем 27 мая (12,17 грн/злотый).

Каким будет курс доллара до конца года

Экономист и советник президента в 2019–2024 годах Олег Устенко говорил, что курс доллара в Украине может вырасти до 46 гривен уже к концу года.

Он напомнил, что в госбюджет Украины заложен среднегодовой курс на уровне 45,5 гривен за доллар.

"Если в начале года курс был ниже, то к концу года он может вырасти примерно до 46 гривен за доллар, чтобы выйти на запланированный среднегодовой показатель", — отметил эксперт.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Президент Международного института свободы Ярослав Романчук прогнозировал курс доллара в диапазоне 55-60 гривен за доллар в зависимости от состояния экономики, предупреждая о потенциальном ослаблении гривни в ближайшие кварталы.

Эксперт Тарас Лесовой говорил, что управляемая гибкость Национального банка позволяет сохранить баланс между спросом и предложением, а влияние помощи партнеров и инфляции прогнозируемо сглаживает колебания курса. Июнь не несет угрозы резких скачков валют.

Ранее Главред также сообщал, что май обычно характеризуется стабильностью курса доллара и евро с незначительными колебаниями, что положительно влияет на настроения граждан и бизнеса.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

