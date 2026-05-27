Простой способ помогает охладить авто летом быстрее, чем кондиционер

Константин Пономарев
27 мая 2026, 12:18
Водителям рассказали, как быстро снизить температуру в автомобиле во время жары без лишней нагрузки на систему охлаждения.
Жара превращает припаркованный автомобиль в настоящую печь / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему салон автомобиля нагревается быстрее, чем кажется
  • Какой простой трюк помогает избавиться от жары за минуты
  • Почему кондиционер не всегда помогает быстро охладить машину

Летняя жара превращает припаркованный автомобиль в настоящую печь. Достаточно оставить машину под солнцем возле магазина, офиса или дома, и уже через несколько минут температура внутри салона становится невыносимой.

Особенно опасна подобная ситуация для семей с маленькими детьми, владельцев домашних животных и пожилых людей, которые тяжело переносят высокие температуры. Однако журналисты издания Southern Living утверждают, что быстро охладить автомобиль можно без максимальной нагрузки на кондиционер.

Почему автомобиль так сильно нагревается летом

Даже если температура на улице кажется относительно комфортной, внутри закрытого автомобиля ситуация может быть совсем иной. Солнечные лучи проходят через стекла и нагревают приборную панель, сиденья и другие поверхности, которые затем начинают отдавать тепло обратно в салон.

Солнечные лучи проходят через стекла и нагревают приборную панель / Фото: скриншот с Youtube

Из-за этого температура внутри машины может подниматься до очень высоких значений всего за короткое время. При длительном нахождении под прямыми солнечными лучами воздух в салоне становится значительно горячее, чем снаружи.

Простой способ быстро выпустить горячий воздух

Перед тем как садиться в автомобиль, специалисты рекомендуют сначала избавиться от скопившейся внутри жары.

Для этого нужно слегка опустить окно с одной стороны автомобиля, а затем несколько раз открыть и закрыть дверь с противоположной стороны. Этот необычный способ помогает создать поток воздуха, который выталкивает раскаленный воздух наружу и заменяет его более прохладным с улицы.

Многие водители удивляются, насколько быстро может измениться температура внутри салона / Фото: скриншот с Youtube

Многие водители удивляются, насколько быстро может измениться температура внутри салона после такой простой процедуры.

Как правильно использовать кондиционер в авто

После того как большая часть горячего воздуха выйдет, можно садиться за руль. Авторы советуют открыть остальные окна и включить кондиционер уже во время движения.

Поток воздуха во время движения позволит системе охлаждения работать эффективнее.

Ошибка, которую совершают многие водители

Одной из самых распространенных ошибок считается использование режима рециркуляции сразу после включения кондиционера.

В этот момент внутри автомобиля воздух все еще остается слишком горячим. Если система начинает снова прогонять его через салон, охлаждение может занять больше времени. Авторы советуют сначала использовать внешний воздух, а уже после снижения температуры закрыть окна и включить режим рециркуляции.

Смотрите в видео о том, как легко избавится от жары в автомобиле:

Ранее Главред писал о том, что людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душно. В разгар жары подобная привычка может дать противоположный эффект.

Также сообщалось о том, как охладить комнату без кондиционера. Совсем скоро в Украине начнется лето, а с ним и придет жара. При высоких температурах воздуха в домах многих становится некомфортно. Самым простым вариантом охлаждения дома остается установка кондиционера. Однако это вариант не из дешевых.

Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
