Простой способ помогает охладить авто летом быстрее, чем кондиционер

Водителям рассказали, как быстро снизить температуру в автомобиле во время жары без лишней нагрузки на систему охлаждения.

Жара превращает припаркованный автомобиль в настоящую печь

Летняя жара превращает припаркованный автомобиль в настоящую печь. Достаточно оставить машину под солнцем возле магазина, офиса или дома, и уже через несколько минут температура внутри салона становится невыносимой.

Особенно опасна подобная ситуация для семей с маленькими детьми, владельцев домашних животных и пожилых людей, которые тяжело переносят высокие температуры. Однако журналисты издания Southern Living утверждают, что быстро охладить автомобиль можно без максимальной нагрузки на кондиционер.

Почему автомобиль так сильно нагревается летом

Даже если температура на улице кажется относительно комфортной, внутри закрытого автомобиля ситуация может быть совсем иной. Солнечные лучи проходят через стекла и нагревают приборную панель, сиденья и другие поверхности, которые затем начинают отдавать тепло обратно в салон.

Солнечные лучи проходят через стекла и нагревают приборную панель

Из-за этого температура внутри машины может подниматься до очень высоких значений всего за короткое время. При длительном нахождении под прямыми солнечными лучами воздух в салоне становится значительно горячее, чем снаружи.

Простой способ быстро выпустить горячий воздух

Перед тем как садиться в автомобиль, специалисты рекомендуют сначала избавиться от скопившейся внутри жары.

Для этого нужно слегка опустить окно с одной стороны автомобиля, а затем несколько раз открыть и закрыть дверь с противоположной стороны. Этот необычный способ помогает создать поток воздуха, который выталкивает раскаленный воздух наружу и заменяет его более прохладным с улицы.

Многие водители удивляются, насколько быстро может измениться температура внутри салона

Многие водители удивляются, насколько быстро может измениться температура внутри салона после такой простой процедуры.

Как правильно использовать кондиционер в авто

После того как большая часть горячего воздуха выйдет, можно садиться за руль. Авторы советуют открыть остальные окна и включить кондиционер уже во время движения.

Поток воздуха во время движения позволит системе охлаждения работать эффективнее.

Ошибка, которую совершают многие водители

Одной из самых распространенных ошибок считается использование режима рециркуляции сразу после включения кондиционера.

В этот момент внутри автомобиля воздух все еще остается слишком горячим. Если система начинает снова прогонять его через салон, охлаждение может занять больше времени. Авторы советуют сначала использовать внешний воздух, а уже после снижения температуры закрыть окна и включить режим рециркуляции.

Ранее Главред писал о том, что людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душно. В разгар жары подобная привычка может дать противоположный эффект.

Также сообщалось о том, как охладить комнату без кондиционера.

Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;

статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;

советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;

практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

