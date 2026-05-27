Что будет с ценами на молоко и молочные продукты летом: прогноз эксперта

По словам эксперта, сегодня домохозяйства сдают молоко по 8 гривен за литр — сумма, которая едва покрывает расходы.

Как изменятся цены на молоко и молочные продукты в Украине

Молочное сырье дешевеет, однако розничные цены не падают

Летний сезон удержит стоимость молочной продукции

В начале лета украинцы получают шанс на более стабильные цены в магазинах. Сезонное увеличение предложения овощей, фруктов, яиц и молока традиционно сдерживает рост стоимости продуктов. К тому же отсутствие длительных отключений света снимает один из ключевых факторов, который ранее разгонял себестоимость продуктов питания.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью Главреду объяснил, чего ожидать от рынка молока и молочной продукции в ближайшие месяцы.

Молоко дешевеет на фермах, но не в магазинах

Пендзин отмечает, что летний период традиционно снижает себестоимость молока: скот переходит на выпас, а предложение сырья растет. Это должно удерживать цены на молочные продукты от дальнейшего роста.

Экономист подчеркивает:

"Сейчас молоко (сырье) подешевело из-за того, что скот больше пасется на открытых пастбищах. К тому же увеличилось предложение молока (сырья). Поэтому цены на молоко и молочные продукты должны остаться примерно на том же уровне, что и сейчас".

Разница между закупочной и розничной ценой растет

Несмотря на удешевление сырья, производители молока не ощущают улучшения. По словам Пендзина, домохозяйства сегодня сдают молоко по 8 гривен за литр — сумма, которая едва покрывает расходы. В то же время в магазинах цена на готовый продукт в разы выше.

Экономист объясняет, что разница "оседает" на этапе переработки и реализации — в стоимости бутылки, логистике, маркетинге и наценке торговых сетей. Именно поэтому более дешевое молоко на фермах не означает более дешевых молочных продуктов на полках.

Что это означает для потребителей

Летом украинцы могут рассчитывать на стабильность цен в молочном сегменте, но не на существенное удешевление. Рынок остается зависимым от переработчиков, а фермеры — от низких закупочных цен, которые не позволяют им развиваться.

Как писал Главред, с наступлением лета стоит ожидать удешевления "борщевого набора", огурцов и помидоров. В то же время динамика стоимости напрямую зависит от погодных условий, которые определяют темпы созревания и объемы урожая.

В украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Селянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса со стороны производителей сыров и кондитерских изделий.

О личности: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин — экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также является автором материалов для ряда украинских СМИ на финансовую и потребительскую тематику.

