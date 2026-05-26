В Украине одобрили резкое повышение тарифов на свет — что изменится и для кого

Юрий Берендий
26 мая 2026, 19:19
НКРЭКП планирует с 1 июля повысить тарифы "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, объясняя это финансовыми потребностями энергосистемы.
Тарифы на коммунальные услуги — в Украине одобрили повышение тарифов на электроэнергию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • НКРЭКП одобрила повышение тарифа на передачу электроэнергии
  • Для бизнеса тариф "Укрэнерго" вырастет на 21,6%
  • Для населения цена на электроэнергию не изменится

В Украине с 1 июля может существенно вырасти тариф на передачу электроэнергии. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект решения о повышении соответствующего тарифа для НЭК "Укрэнерго" более чем на 21%. Непосредственно для населения цена на электроэнергию не изменится, однако пересмотр тарифа может повлиять на расходы бизнеса и стоимость отдельных товаров и услуг. Об этом шла речь в трансляции заседания НКРЭКП.

НКРЭКП предлагает с 1 июля 2026 года повысить тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии до 903,53 грн за МВт*ч без НДС, что на 21,62% больше действующего тарифа.

Документ, который еще должен пройти окончательное утверждение после обсуждений, также предусматривает установление тарифа для предприятий "зеленой" электрометаллургии на уровне 535,97 грн за МВт*ч, что означает повышение на 42%.

Обновленная тарифная составляющая для выполнения специальных обязанностей "Укрэнерго" по оплате электроэнергии из альтернативных источников должна составить 367,56 грн за МВт*ч.

Кроме того, тариф на диспетчеризацию планируют повысить на 7,83% — до 118,64 грн за МВт*ч. Если изменения утвердят, они вступят в силу с 1 июля.

В то же время именно "Укрэнерго" предлагало более существенное повышение. Компания просила увеличить тариф на передачу на 29% — до 958,87 грн за МВт·ч, а для предприятий "зеленой" металлургии — на 53%, до 579,6 грн за МВт·ч. Также НЭК выступала за повышение тарифа на диспетчеризацию на 55,5% — до 171,12 грн за МВт*ч против нынешних 110,03 грн.

По расчетам компании, тарифная составляющая для выполнения специальных обязательств перед производителями электроэнергии из ВИЭ должна составлять 379,27 грн за МВт*ч, что на 18,93 грн больше действующего показателя.

Перед этим "Укрэнерго" официально обратилось в НКРЭКУ с просьбой пересмотреть тарифы на передачу и диспетчеризацию электроэнергии.

Почему растут тарифы

Среди причин пересмотра тарифов "Укрэнерго" называет несколько ключевых факторов. Об этом сообщило Интерфакс-Украина.

Одним из них является рост валютных курсов, что создает дополнительную финансовую нагрузку для компании, в частности в части выполнения специальных обязательств перед производителями "зеленой" электроэнергии, стоимость которой привязана к евро.

Еще одним фактором компания считает пересмотр Прогнозного баланса объединенной энергосистемы Украины до конца текущего года. Согласно обновленным данным, прогнозный объем отпуска электроэнергии сокращается на 9,5%, а объем ее передачи — на 5,5%. В компании пояснили, что это напрямую влияет на тарифные поступления, за счет которых покрываются другие расходы НЭК.

Также в "Укрэнерго" обратили внимание на решение регулятора о либерализации прайс-кепов с 1 мая 2026 года, из-за чего растет средневзвешенная цена электроэнергии, которая используется в качестве базы для расчетов компании с другими участниками рынка.

"Совокупность всех этих факторов требует неотложного реагирования, а сбалансированные и экономически обоснованные тарифы на передачу э/э и диспетчеризацию являются залогом восстановления и укрепления устойчивости ОЭС Украины, ее надлежащей подготовки к зиме и предотвращения накопления долгов на рынке э/э", — указали в "Укрэнерго".

В компании отдельно подчеркнули, что тарифы "Укрэнерго" не касаются бытовых потребителей, поэтому их пересмотр не повлияет на стоимость электроэнергии для населения.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Сразу три тарифа на коммунальные услуги могут вырасти - эксперт

Как ранее писал Главред, на фоне сложной ситуации в энергетической системе и значительных повреждений энергоинфраструктуры в Украине уже в этом году возможно повышение тарифов на электроэнергию для населения. Такое мнение высказал энергетический эксперт Юрий Корольчук, отметив, что стоимость электроэнергии может вырасти до 5–5,5 гривны за кВт·ч.

В то же время, по его оценке, повышение может коснуться не только электроэнергии. Сейчас тарифы на другие жилищно-коммунальные услуги остаются неизменными, однако такая ситуация может быть временной, и в перспективе возможно рост цен на водоснабжение и отопление.

Эксперт также напомнил, что с начала полномасштабной войны уже было две попытки повысить тариф на воду. Поэтому после отмены действующего моратория, по его мнению, стоимость тепла и воды может увеличиться как минимум вдвое.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине — последние новости по теме

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство не рассматривает повышение тарифов на электроэнергию для населения из-за сложной ситуации с отключениями, а МВФ ожидает от Украины разработки карты либерализации тарифов, которая должна заработать после отмены военного положения.

В Тернополе коммунальное предприятие "Тернопольводоканал" инициировало повышение тарифов на воду, объясняя это значительным ростом расходов на горюче-смазочные материалы и электроэнергию, которые являются составляющими тарифа. Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам Ирина Вегера подчеркнула, что нынешний тариф не менялся с 2021 года, а из-за роста себестоимости уже есть расчеты новой стоимости водоснабжения около 98,5 грн за кубометр.

Как ранее сообщал Главред, тарифы на водоснабжение в Украине существенно варьируются из-за технологических особенностей предприятий, используемых источников и энергопотребления насосов. В "Тернопольводоканале" пояснили, что подземные источники воды требуют больше электроэнергии для добычи, что приводит к более высоким тарифам по сравнению с водоканалами, которые используют поверхностные источники. Вместе с тем возможное повышение тарифов на электроэнергию также повлияет на общую себестоимость услуг.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

