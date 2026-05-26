Лунный календарь стрижек на июнь 2026

Сергей Кущ
26 мая 2026, 14:40
Если вы хотите, чтобы волосы быстрее росли и выглядели здоровыми, лучше стричься на растущую Луну.
Лунный календарь стрижек на июнь 2026
Лунный календарь стрижек на июнь 2026 / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

  • Благоприятные дни для стрижек в июне 2026
  • Когда лучше стричь волосы для быстрого роста
  • В какие даты лучше отказаться от похода в салон

Многие люди выбирают дату похода к парикмахеру не только по свободному времени, но и по фазам Луны. Считается, что лунный календарь помогает подобрать удачный день для стрижки, ускорить рост волос и улучшить их состояние.

Рассказываем, каким будет лунный календарь стрижек на июнь 2026, когда можно стричься, а какие даты считаются неблагоприятными.

Как Луна влияет на волосы

Астрологи уверяют, что фазы Луны могут влиять на рост, густоту и внешний вид волос.

Считается:

  • на растущую Луну волосы растут быстрее;
  • на убывающую — дольше сохраняют форму после стрижки;
  • в дни новолуния и полнолуния волосы становятся более уязвимыми.

Именно поэтому многие ориентируются на лунный календарь на июнь 2026 при записи в салон.

Благоприятные дни для стрижек в июне 2026

Самыми удачными датами для смены прически, окрашивания и ухода за волосами считаются:

  • 3–6 июня;
  • 10–14 июня;
  • 18–24 июня;
  • 27–29 июня.

По мнению астрологов, стрижка в эти дни:

  1. способствует быстрому росту волос;
  2. делает локоны более крепкими;
  3. помогает сохранить объем и блеск.

Также эти даты хорошо подходят для:

  • окрашивания;
  • восстановления волос;
  • косметических процедур.

Неблагоприятные дни для стрижек в июне

Есть и даты, когда лучше отказаться от похода в парикмахерскую.

Неблагоприятные дни для стрижек в июне 2026:

  • 1 июня;
  • 8 июня;
  • 15 июня;
  • 22 июня;
  • 30 июня.

Считается, что в такие дни волосы могут:

  1. стать ломкими;
  2. хуже укладываться;
  3. медленнее восстанавливаться после процедур.

Особенно осторожными советуют быть в период новолуния и полнолуния.

Когда лучше стричь волосы для быстрого роста

Если главная цель — ускорить рост волос, лучше планировать стрижку на растущую Луну.

В июне 2026 этот период приходится примерно:

  • со 2 по 14 июня;
  • с 16 по 29 июня.

Именно в эти дни волосы, по народным наблюдениям, быстрее отрастают после стрижки.

Когда лучше стричься, чтобы сохранить форму прически

Тем, кто хочет как можно дольше сохранить форму стрижки, советуют посещать салон на убывающую Луну.

В июне 2026 это: 1 июня, 8–14 июня, 30 июня.

Считается, что волосы в это время растут медленнее и дольше сохраняют аккуратный вид.

