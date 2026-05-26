В NASA ошеломили открытием и готовятся раскрыть тайну миллионов "мертвых" звезд

Команда ученых предлагает искать невидимые нейтронные звёзды с помощью эффекта гравитационного микролинзирования.

Ученые сделали новые открытие в космосе

В Млечном Пути могут скрываться миллионы нейтронных звёзд

Астрономам удалось подтвердить существование части объектов

Учёные считают, что в Млечном Пути могут скрываться миллионы нейтронных звёзд — сверхплотных остатков погибших светил, которые практически невозможно увидеть обычными телескопами.

Пока астрономам удалось подтвердить существование лишь небольшой части таких объектов, пишет Earth.com.

Исследователи надеются, что ситуацию изменит новый космический телескоп Nancy Grace Roman Space Telescope, запуск которого NASA планирует на конец 2026 года.

Команда ученых предлагает искать невидимые нейтронные звёзды с помощью эффекта гравитационного микролинзирования. Когда массивный объект проходит перед далёкой звездой, его гравитация искривляет свет, из-за чего звезда на короткое время становится ярче и слегка меняет своё положение.

Именно такие искажения помогут обнаружить скрытые объекты и даже определить их массу. Учёные считают, что телескоп Roman сможет найти около сотни одиночных нейтронных звёзд, что позволит лучше понять природу сверхновых, процессы формирования чёрных дыр и эволюцию погибших звёзд.

Астрономы рассказали о загадочном объекте из-за пределов Солнечной системы

Учёные продолжают изучать межзвёздную комету 3I/ATLAS, которая недавно вошла в Солнечную систему и сразу вызвала большой интерес у исследователей. Этот объект считается всего лишь вторым подтверждённым телом, прибывшим из межзвёздного пространства.

Во время новых наблюдений астрономы выяснили, что размеры кометы оказались меньше первоначальных оценок. Однако, несмотря на сравнительно компактные размеры, объект демонстрирует необычайно высокую активность.

По данным исследователей, комета выбрасывает огромные объёмы углекислого газа — примерно 940 триллионов молекул каждую секунду. Из-за такой интенсивности 3I/ATLAS уже называют одним из самых активных межзвёздных объектов, которые когда-либо наблюдали учёные.

Об источнике: NASA Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) — независимое агентство федерального правительства США. Находится в подчинении непосредственно президента США. NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики. С момента своего создания NASA возглавляет большинство американских инициатив по исследованию космоса, включая миссии по посадке на Луну "Аполлон", космическую станцию "Скайлэб", а затем и Спейс шаттл. NASA поддерживает Международную космическую станцию и курирует разработку космического корабля "Орион", "Space Launch System", Commercial Crew Program и планируемой космической станции "Lunar Gateway".

