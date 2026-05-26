РФ готовит повторный удар по Киеву: Жданов назвал вероятные цели обстрела

Во время атаки ракеты заходили на Киев одновременно с разных направлений, рассказал Олег Жданов.

https://glavred.info/regions/rf-gotovit-povtornyy-udar-po-kievu-zhdanov-nazval-veroyatnye-celi-obstrela-10767731.html Ссылка скопирована

Олег Жданов предупредил о новом ударе РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Важное из заявлений Жданова:

Российская армия использовала практически весь спектр ракетного вооружения

Целью РФ могли рассматриваться правительственные здания

Военный эксперт Олег Жданов считает, что риск новых масштабных атак по Киеву остаётся достаточно высоким, хотя между подобными ударами Россия может делать более длительные паузы.

По словам Жданова, во время последней атаки российская армия использовала практически весь спектр ракетного вооружения, включая межконтинентальную баллистическую ракету.

видео дня

Эксперт отметил, что с момента предыдущего массированного удара по столице прошло около двух недель.

"Возможность повторов есть. Просто интервал между такими ударами может быть больше. В принципе они почти две недели выдержали между последним массированным налетом на Киев и этой атакой. Причем в эту атаку они собрали все, что они смогли собрать", — говорит Жданов.

Эксперт также обратил внимание, что во время этой атаки ракеты заходили на Киев одновременно с разных направлений, что значительно усложнило работу украинской системы ПВО.

По мнению Жданова, основной задачей удара был не столько военный эффект, сколько психологическое и политическое давление.

Он считает, что Кремль пытался воздействовать как на украинское общество, так и на западных партнёров Украины. Кроме того, среди возможных целей, по словам эксперта, могли рассматриваться правительственные здания, в частности Верховная Рада и Офис президента, поскольку атака по таким объектам имела бы серьёзный информационный резонанс.

/ Инфографика Главреда

Угрозы РФ нового удара: ответ ЕС

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова сообщила, что представители ЕС не планируют покидать Киев, несмотря на угрозы со стороны России и призывы к дипломатам и иностранным гражданам оставить украинскую столицу. По её словам, Евросоюз намерен и дальше продолжать работу в Украине.

Удары РФ по Украине — новости по теме

Ранее сообщалось о том, что разведка заранее узнает о массированных ударах РФ. Украинская и американская разведки в ряде случаев получают информацию о подготовке таких ударов ещё за несколько дней до их начала.

Напомним, Главред писал, что Россия ночью 24 мая осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

Как сообщалось, РФ готовит новый массированный обстрел. Кремль делает ставку на комбинированные атаки — сочетание ракет и большого количества дронов, предупредил Анатолий Храпчинский.

Читайте также:

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред