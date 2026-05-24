Читать на украинском
ВСУ нанесли удар по объектам противника на ВОТ: в Луганске масштабно горит нефтебаза

Дарья Пшеничник
24 мая 2026, 08:49
Украина нанесла удары по объектам, которые войска РФ используют для обеспечения своих операций.

В Луганске и Мелитополе раздались взрывы / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Главное из новости:

  • Удары по Мелитополю уничтожили российскую логистику
  • Взрыв в Луганске вызвал пожар на нефтебазе

В ночь на воскресенье, 24 мая, на временно оккупированных территориях прогремели новые взрывы — украинские силы нанесли удары по объектам, которые российские войска используют для обеспечения своих операций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитиков.

Мелитополь

В Мелитополе серия мощных взрывов совпала по времени с массированной ракетной атакой России по Киеву. По данным аналитических каналов, удары пришлись на логистические объекты, играющие ключевую роль в перемещении техники и боеприпасов на южном направлении.

Telegram-канал Exilenova+ опубликовал кадры последствий ударов по Мелитополю:

Город остается одним из главных транспортных узлов, через которые оккупационные силы снабжают свои подразделения.

Луганск

В захваченном Луганске зафиксирован взрыв на территории нефтебазы, после чего вспыхнул масштабный пожар. Такие объекты имеют критическое значение для обеспечения топливом российской военной техники, поэтому их поражение существенно влияет на возможности оккупационных подразделений.

Кадры удара по нефтебазе также обнародовали аналитики из Exilenova+:

Атаки Украины по объектам врага на ВОТ и в РФ — последние новости

Как писал Главред, в ночь на 23 мая Силы обороны нанесли удар по порту Новороссийска. В результате атаки известно о поражении нефтяных терминалов и боевых кораблей врага.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди под позывным "Мадяр" отметил, что степень и масштаб поражения вражеских судов пока неизвестны.

Ранее СБУ и Силы беспилотных систем ВСУ поразили эшелон и резервуары с топливом оккупантов РФ. Также под удар попали склады материально-технического обеспечения, ремонтные базы и объекты телекоммуникационной инфраструктуры противника на временно оккупированной территории Украины.

Напомним, в ночь на 20 мая в районе Кстово Нижегородской области был поражен нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегородоргсинтез". По данным Генштаба, повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6, после чего возник пожар.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

