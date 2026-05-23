Заплатил 431 тысячу гривен за фото авто: мошенники обманули жителя Тернопольщины

Мария Николишин
23 мая 2026, 15:42
По данному факту следователи возбудили уголовное дело.
Мошенники обманули жителя Тернопольской области / коллаж: Главред, фото: tp.npu.gov.ua, ua.depositphotos.com

  • Мошенники придумали новую схему с продажей автомобилей
  • Они выманили у жителя Тернопольской области более 431 тысячи
  • Полиция возбудила дело по факту онлайн-мошенничества

Мошенники придумали новую схему под видом продажи транспортных средств в интернете. В частности, в "ловушку" попал житель Тернопольской области. Мужчина перечислил средства за автомобиль, однако так и не получил его. Об этом сообщили в управлении Национальной полиции в Тернопольской области.

Отмечается, что с заявлением в Тернопольское районное управление полиции обратился житель одного из сел района 1978 года рождения. Потерпевший сообщил, что нашел в социальной сети Instagram объявление о продаже автомобиля Renault Trafic.

Известно, что во время общения неизвестное лицо заверило мужчину в возможности приобрести транспортное средство и убедило перечислить средства на указанные банковские счета. Потерпевший добровольно осуществил несколько платежей, надеясь получить автомобиль. В результате мошеннических действий заявитель потерял 431 434 гривни.

По данному факту следователи начали уголовное производство в соответствии с частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или с помощью электронно-вычислительной техники.

Схема мошенников с продажей авто / фото: tp.npu.gov.ua

"Полицейские напоминают гражданам: при покупке автомобилей через интернет не перечисляйте значительные суммы средств без личной проверки транспортного средства и документов. Стоит пользоваться официальными площадками продажи, проверять продавцов, не соглашаться на предоплату и по возможности заключать сделки только во время личной встречи", — говорится в сообщении.

Схема мошенников с продажей авто / фото: tp.npu.gov.ua

Как сообщал Главред, в Украине мошенники начали использовать новую схему для обмана. Они размещают в социальных сетях объявления о якобы помощи от ООН.

Также украинцев предупреждали об опасной фишинговой рассылке, которая приходит якобы от Министерства энергетики. Мошенники рассылают электронные сообщения с призывами к оплате и вложенными файлами или ссылками, которые предлагают скачать. Именно эти вложения могут содержать вредоносное программное обеспечение, способное открыть злоумышленникам доступ к компьютеру и персональным данным.

Кроме того, жительница Тернополя потеряла более 119 тысяч гривен после телефонного разговора с неизвестным, который представился сотрудником банка. Незнакомец сообщил, что с ее банковской карты якобы пытаются осуществить оплату, а для "отмены операции" необходимо сообщить номер карты и CVV-код, указанный на обратной стороне.

Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

