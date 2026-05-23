РФ цинично ударила дроном по траурной колонне: есть погибший и пострадавшие

Кратко:
- Россияне атаковали траурную колонну в Сумах
- Ранения получили как минимум 9 человек
- Один пострадавший находится в тяжелом состоянии
Днем в субботу, 23 мая, российские оккупанты атаковали Сумы дронами. В частности, под ударом оказалась траурная колонна. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
"Циничная атака. Сегодня российский дрон атаковал траурную колонну на окраине Сум", — говорится в сообщении.видео дня
По его словам, есть пострадавшие. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Предварительно, один человек – в тяжелом состоянии.
"Сейчас выясняются все обстоятельства и последствия удара. Угроза повторных атак со стороны врага сохраняется. Будьте осторожны и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — подчеркнул он.
В то же время начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко заявил, что удар по похоронной процессии, которая двигалась на одно из городских кладбищ, был нанесен вражеским FPV-дроном, предположительно на оптоволокне.
"В результате попадания в проезжую часть, рядом с автобусом, 4 человека получили ранения. В настоящее время все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Все обстоятельства уточняются", — добавил он.
В 12:31 Григоров сообщил, что медики борются за жизнь тяжелораненого в Сумской общине – проводятся реанимационные мероприятия
"Еще один человек находится в тяжелом состоянии. Его оперируют. Молимся за их спасение. На данный момент известно о девяти пострадавших. Четырем людям медики уже оказали помощь, они лечатся амбулаторно", — сказал начальник ОВА.
В 12:51 в ОВА сообщили, что в больнице скончался мужчина, получивший тяжелейшие ранения в результате российского удара по траурной колонне в Сумах.
"Медики сделали все возможное, чтобы спасти ему жизнь. В настоящее время устанавливается личность погибшего", — говорится в сообщении.
Какие города может атаковать Россия
Военный эксперт Олег Жданов заявлял, что страна-агрессор РФ наносит массированные удары по крупным украинским городам, поэтому следующими целями новой атаки могут стать Сумы, Чернигов или Запорожье.
Он предположил, что у России сейчас, вероятно, не хватает ресурсов для массированных одновременных ударов по нескольким городам.
"Я так думаю, что сейчас Сумы тоже пытаются обстреливать, иногда Чернигов. Скорее всего, могут начаться обстрелы и того же Запорожья. Чем меньше у них будет успехов на Гуляйпольском направлении, тем больше они могут перенести усилия и туда", — отметил эксперт.
Удары по Украине — последние новости
Как сообщал Главред, в Харьковской области в результате вражеских атак 22 мая погибли три человека, а также есть пострадавшие. В частности, в поселке Кившаровка Купянского района в результате попадания российского беспилотника погиб 46-летний мужчина.
Ночью и утром 22 мая страна-агрессор Россия атаковала Полтавскую область дронами. В результате ударов пострадало предприятие в Миргородском районе, там повреждено оборудование.
В ночь на 18 мая армия страны-агрессора РФ атаковала дронами Одессу. В результате ударов повреждены жилые дома и инфраструктура. Пострадали два человека.
Читайте также:
- Жестокий удар РФ по Конотопу: разрушено многоэтажное здание, под завалами ищут людей
- Украина тестирует новое оружие для отражения атак РФ: в чем его особенность
- Удар по Украине радиоактивными "Шахедами": Игнат оценил угрозу
О персоне: Олег Григоров
Олег Григоров — украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Глава Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред