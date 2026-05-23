Зеленский рассказал, что будет после выхода США из переговоров

США больше не выступают посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.

https://glavred.info/politics/zelenskiy-rasskazal-chto-budet-posle-vyhoda-ssha-iz-peregovorov-10767068.html Ссылка скопирована

/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы:

Зеленский обсудил переговоры с лидерами Е3

Украина ждет ответа США по новым встречам

Вашингтон сосредоточен на ситуации с Ираном

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил переговорный формат Е3 с представителями Великобритании, Франции и Германии. По его словам, к концу недели может быть обновление по готовности США.

Как рассказал Зеленский в видеообращении, многое зависит от развития ситуации с Ираном, так как Штаты сейчас сфокусированы на этом.

видео дня

"Все делаем, чтобы активизировать нашу дипломатию, приблизить окончание войны, это первый наш приоритет — очевидный. Украина всегда старается, чтобы Европа была в переговорах, чтобы европейский голос точно был учтен. Вопрос, как именно мы вместе приведем ситуацию к миру, который будет надежным, достойным. Мы договорились о встрече на уровне наших NSA", — заявил он.

Президент подчеркнул, что сейчас необходимо сделать все, чтобы активизировать дипломатию.

"Я ожидаю ответа и от американской стороны — по возможным форматам и графику встреч", — добавил Зеленский.

Мирные переговоры - последние новости

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц выразили обеспокоенность по поводу нового препятствия для мира в Кремле, подчеркивая необходимость удерживать переговорный процесс активным несмотря на нынешние сложности. Эти лидеры продолжают призывать к дипломатическому диалогу. Важность совместных усилий не теряет актуальности.

Также Александр Лукашенко заявил о своей готовности способствовать диалогу и подчеркнул значимость посещения Беларуси для переговоров в Украине. Этот визит стал важным элементом в попытках найти общий язык по конфликту. Обе стороны намерены продолжать работу.

Как ранее сообщал Главред, Китай после переговоров с США обозначил свою позицию по вопросу завершения войны в Украине. Этот ход стал важным международным сигналом, который может повлиять на динамику дальнейших переговоров. Важность мнения Китая сложно переоценить в нынешних условиях.

Вам может быть интересно:

О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред