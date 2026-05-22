ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам: Генштаб раскрыл подробности

Ангелина Подвысоцкая
22 мая 2026, 22:04
Украинские защитники атаковали вражеское подразделение "Рубикон".
удар по РФ
ВСУ нанесли удар по российским объектам / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Telegram (иллюстративное фото)

Что известно:

  • ВСУ ударили по РФ
  • Под атакой был вражеское подразделение "Рубикон"

Украинские военные нанесли удар по российским объектам на оккупированной территории. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В ночь на 22 мая наши защитники атаковали нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства ПВО, пункты управления и живую силу оккупантов.

"Сообщаем, что Вооруженные Силы Украины наносят удары по военной инфраструктуре и объектам, используемым в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи войны", — говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы ВСУ атаковали российский военный спецподразделение "Рубикон", представители которого регулярно наносят удары по мирному населению и гражданским объектам на территории Украины.

Цели в РФ — анонс "Мадяра"

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди заявил , что Украина продолжает наращивать удары по целям в глубине территории России, в частности по объектам нефтегазовой инфраструктуры. По его словам, расстояние в 1 500–2 000 км от линии фронта больше не является безопасным тылом для РФ, а украинские дроны способны поражать объекты по всей территории страны-агрессора.

Бровди подчеркнул, что приоритетными целями остаются нефтегазовые объекты, поскольку именно они обеспечивают финансирование российской войны против Украины. Он также отметил, что удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре являются "военно оправданными".

Отдельно командующий заявил, что одной из ключевых задач украинских сил является уменьшение возможностей противника для наступления и нанесение ему потерь, превышающих темпы пополнения.

Атаки на РФ — последние новости

Ночью на 20 мая в районе Кстово Нижегородской области был поражен нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегородоргсинтез". По данным Генштаба, повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6, после чего возник пожар.

5 мая в промзоне в Киришах Ленинградской области в результате атаки вспыхнул пожар. Там находится один из крупнейших в РФ НПЗ.

30 апреля СБУ нанесла удар по российскому НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" в Перми. Объект расположен на расстоянии более 1500 км от границы Украины.

В ночь на 26 апреля в российском Ярославле прогремела серия взрывов, после которых над городом поднялся столб огня — загорелся местный нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в северной части РФ.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

война в Украине вторжение России Генштаб ВСУ
