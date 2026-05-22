Тарифы на проезд в Тернополе рекордно вырастут: сколько придется платить

Кратко:
- В Тернополе планируют повысить стоимость проезда
- Новый тариф может достичь 25 грн за поездку
- Льготы и бесплатные пересадки сохранятся
В Тернополе хотят повысить тарифы на проезд в общественном транспорте до экономически обоснованного уровня. Об этом сообщили в Тернопольском городском совете.
Отмечается, что перевозчики подали предложения, согласно которым стоимость проезда может составить от 26 до 32 грн за поездку.
"Сейчас в Тернополе действует один из самых низких тарифов на проезд среди областных центров Западной Украины. Действующая корректировка стоимости проезда, введенная в марте 2026 года, принималась как временное и компромиссное решение в условиях экономической нестабильности", — говорится в сообщении.
В городском совете добавляют, что основным фактором пересмотра тарифов стал существенный рост расходов на обеспечение работы общественного транспорта.
На данный момент предлагается установить новый тариф на уровне:
- 20 грн — при оплате "Картой тернополянина";
- 22 грн — при оплате неперсонифицированной транспортной картой;
- 25 грн — при оплате банковской картой.
Также в городе планируют сохранить:
- бесплатную пересадку в течение 30 минут;
- льготы для всех 29 льготных категорий граждан;
- бесплатный проезд для школьников и студентов в коммунальном транспорте;
- 50% скидку для школьников и студентов в частном транспорте.
Тарифы на проезд — последние новости
Как сообщал Главред, в Черкассах продолжается дискуссия о возможном повышении стоимости проезда в городском электротранспорте, в частности в троллейбусах. В то же время проезд в частных маршрутках уже вырос до 25 гривен за поездку.
В Киеве также предлагают установить новый тариф на разовый проезд в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 грн. Для пассажиров, которые регулярно пользуются городским транспортом, планируют ввести систему дифференцированных скидок.
Читайте также:
- Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области и ударах по РФ — подробности
- Украину нагреют до +30 и обрушатся дожди с грозами: где будет жарче всего
- Приятный ценовой сюрприз: какие продукты скоро ощутимо подешевеют
Об источнике: Тернопольский городской совет
Тернопольский городской совет — административно-территориальная единица и орган местного самоуправления в Тернопольской области. Административный центр — город областного значения Тернополь. Совет состоит из 42 депутатов и председателя — Сергея Надала.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред