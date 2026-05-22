Тарифы на проезд в Тернополе рекордно вырастут: сколько придется платить

Тарифы пересматриваются в связи с существенным ростом расходов перевозчиков.

https://glavred.info/ukraine/tarify-na-proezd-v-ternopole-rekordno-vyrastut-skolko-pridetsya-platit-10766903.html Ссылка скопирована

Новые тарифы на проезд в Тернополе / фото: УНИАН

Кратко:

В Тернополе планируют повысить стоимость проезда

Новый тариф может достичь 25 грн за поездку

Льготы и бесплатные пересадки сохранятся

В Тернополе хотят повысить тарифы на проезд в общественном транспорте до экономически обоснованного уровня. Об этом сообщили в Тернопольском городском совете.

Отмечается, что перевозчики подали предложения, согласно которым стоимость проезда может составить от 26 до 32 грн за поездку.

видео дня

"Сейчас в Тернополе действует один из самых низких тарифов на проезд среди областных центров Западной Украины. Действующая корректировка стоимости проезда, введенная в марте 2026 года, принималась как временное и компромиссное решение в условиях экономической нестабильности", — говорится в сообщении.

В городском совете добавляют, что основным фактором пересмотра тарифов стал существенный рост расходов на обеспечение работы общественного транспорта.

На данный момент предлагается установить новый тариф на уровне:

20 грн — при оплате "Картой тернополянина";

22 грн — при оплате неперсонифицированной транспортной картой;

25 грн — при оплате банковской картой.

Также в городе планируют сохранить:

бесплатную пересадку в течение 30 минут;

льготы для всех 29 льготных категорий граждан;

бесплатный проезд для школьников и студентов в коммунальном транспорте;

50% скидку для школьников и студентов в частном транспорте.

Тарифы на проезд — последние новости

Как сообщал Главред, в Черкассах продолжается дискуссия о возможном повышении стоимости проезда в городском электротранспорте, в частности в троллейбусах. В то же время проезд в частных маршрутках уже вырос до 25 гривен за поездку.

В Киеве также предлагают установить новый тариф на разовый проезд в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 грн. Для пассажиров, которые регулярно пользуются городским транспортом, планируют ввести систему дифференцированных скидок.

Читайте также:

Об источнике: Тернопольский городской совет Тернопольский городской совет — административно-территориальная единица и орган местного самоуправления в Тернопольской области. Административный центр — город областного значения Тернополь. Совет состоит из 42 депутатов и председателя — Сергея Надала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред