В Италии раздают дома и деньги за переезд в горную деревню

Итальянская деревня ищет новых жителей и предлагает до 44 тысяч евро за переезд, жилье и открытие собственного бизнеса.

Маленькая деревня ищет новых жителей и готова платить за переезд

В самом сердце Италии, среди гор и старинных каменных улиц, маленькая деревня ищет новых жителей и готова платить за переезд. Речь идет о поселении Санто-Стефано-ди-Сессанио, где сейчас проживает всего около 115 человек.

Местные власти запустили необычную программу, чтобы спасти деревню от исчезновения. Молодым людям предлагают жилье по символической цене, финансовую помощь и даже гранты на открытие собственного бизнеса. Об этом пишет TN.com.

Деревня в горах, которая может исчезнуть

Средневековая деревня расположена на высоте около 1300 метров в национальном парке Гран-Сассо и Монти-делла-Лага. Это место известно узкими мощеными улочками, каменными домами и атмосферой, будто остановившейся во времени.

Однако, как и многие небольшие европейские поселения, деревня столкнулась с серьезной проблемой. Молодежь уезжает, а население стремительно стареет. Из-за этого постепенно закрываются магазины, исчезают ремесла и сокращается количество услуг.

Местные власти решили бороться с депопуляцией необычным способом, приглашая новых жителей со всего Евросоюза.

Что предлагают тем, кто согласится переехать

Программа рассчитана на людей в возрасте от 18 до 40 лет, которые готовы прожить в деревне минимум пять лет.

Участникам обещают: жилье за символическую плату, ежемесячную финансовую поддержку, грант на открытие собственного дела, помощь с интеграцией в местное сообщество.

Размер выплат может достигать 44 тысяч евро. В течение трех лет участники программы могут получать до 8 тысяч евро ежегодно, а также претендовать на дополнительный грант до 20 тысяч евро для запуска бизнеса.

При этом есть важное условие. Человек должен действительно жить в деревне и развивать работающий проект.

Какие профессии особенно нужны

Основным источником дохода в поселении является туризм и традиционные ремесла. Поэтому больше всего шансов у проектов, связанных с гостиничным бизнесом, экскурсиями, местной кухней и культурными инициативами.

Также востребованы: владельцы гостевых домов, гиды, ремесленники, организаторы туристических программ та специалисты по бытовым услугам и ремонту.

Особенно ценятся идеи, связанные с природным туризмом и жизнью национального парка.

Источник: TN.com.ar TN.com.ar — это ведущий информационный портал Аргентины, представляющий собой цифровую платформу самого популярного в стране круглосуточного новостного телеканала Todo Noticias (TN). Ресурс принадлежит крупнейшему медиахолдингу Латинской Америки Grupo Clarín и специализируется на оперативном освещении событий в режиме реального времени. Контент охватывает широкую тематику: от актуальных политических и экономических новостей до разделов о спорте, технологиях и шоу-бизнесе. Сайт отличается мощной мультимедийной составляющей, возможностью просмотра прямых эфиров и активным взаимодействием с аудиторией через платформу гражданской журналистики. Благодаря высоким рейтингам и миллионному охвату в соцсетях, портал считается одним из главных источников информации для испаноязычных пользователей в регионе.

