Можно ли передать родительские обручальные кольца детям: ответ священника

Вы узнаете:
- Можно ли передавать свадебные обручальные кольца родителей детям
- Разрешает ли церковь переплавлять старые обручальные кольца
- Можно ли дарить родительские обручальные кольца в первоначальном виде
Свадебные обручальные кольца издавна считаются не просто украшениями, а настоящим символом супружеской верности и любви. Вокруг них существует невероятное количество народных примет, правил и откровенных страхов.
Многие искренне верят, что передавать свои золотые символы брака потомкам — это табу, которое может обречь молодую семью на повторение чужих ошибок или несчастливую судьбу. Можно ли на самом деле переплавлять родительские обручальные кольца для детей или дарить их в первоначальном виде, рассказал популярный священник ПЦУ Алексей Филюк в Facebook.
По словам священника, вопрос передачи золотых украшений от старшего поколения к младшему является исключительно индивидуальным делом каждой семьи, где нет места религиозным запретам. По мнению Филюка, если украшения стали малы и просто пылятся в шкафу, то дать им новую жизнь — вполне логичный шаг.
"Если, как у меня, руки опухают и уже не налазят те обручальные кольца, я считаю, что нет греха в том, чтобы передать детям свои обручальные кольца, переплавить их или просто подарить, если они подходят по размеру. Можно", - подчеркнул священник ПЦУ.
По мнению Филюка, если вещь становится непригодной для одного человека, она может быть использована другим. То же самое и с обручальными кольцами — они могут оставаться семейной ценностью, которую передают следующему поколению.
"Друзья, если вещь, которая, например... если я не влезаю в эту вышиванку, я ее даю сыну, и он в ней ходит, так же и родители. Это дело индивидуальное: хотите — даете. Если скупы — не даете, если суеверны — не даете, а так в целом можно и нужно", - добавил отец Алексей.
Церковь не запрещает передавать обручальные кольца родителей детям, переплавлять их или использовать повторно. Главное верить в Бога, а не в суеверия, отметил священнослужитель ПЦУ.
Как сообщал Главред, каждый человек имеет право сам выбирать способ прощания с умершим. Священник ПЦУ Алексей Филюк объяснил, что поцелуй покойного в лоб во время прощания не является обязательным религиозным правилом.
Также в Украине издавна существуют многочисленные народные суеверия, связанные с защитой дома от "злых сил", и одним из самых известных оберегов считается обычный чеснок. В то же время священник Филюк подчеркнул, что такие представления не имеют ничего общего с христианской верой.
О личности: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
