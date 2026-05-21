Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Что надеть маме на выпускной 2026: секреты стилистов для статусного образа

Кристина Трохимчук
21 мая 2026, 17:12
google news Подпишитесь
на нас в Google
Стилист Яна Марковская рассказала, как создать дорогой и современный образ для выпускного ребенка.
Выпускной 2026 — наряд для мамы
Выпускной 2026 — образ для мамы / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как стильно одеться маме на выпускной
  • Какие образы для мамы на выпускной в тренде в 2026 году

Выпускной ребенка — это особенный день не только для школьников, но и для родителей. Главред собрал полезные советы для тех, кто ищет идеальный образ для мамы на выпускной.

Жилет и широкие брюки

Одним из самых актуальных вариантов стилистка Яна Марковская называет костюмный жилет в сочетании с широкими брюками-палаццо. Такой комплект выглядит дорого, современно и в то же время очень комфортно для долгого праздничного дня.

видео дня

"Выбирайте костюмный жилет и свободные брюки-палаццо. Важно, чтобы ткань была пластичной, чтобы брюки красиво двигались при ходьбе", — объясняет Яна Марковская.

Именно такие модные образы для мам на выпускной помогают создать вытянутый силуэт и визуально делают фигуру стройнее.

Наряд для выпускного
Образ для выпускного / скриншот из видео

Игра фактур

Еще один тренд — сочетание разных фактур в одном аутфите. Особенно актуальной в 2026 году будет комбинация шелковой юбки и базовой хлопковой рубашки.

"Контраст матового хлопка и благородного блеска ткани мгновенно делает образ дороже", — говорит стилистка.

Такой лук на выпускной для мамы выглядит элегантно, но ненавязчиво. Чтобы образ выглядел завершенным, Яна Марковская советует добавить слингбеки на небольшом каблуке.

Выпускной 2026
Выпускной 2026 / скриншот из видео

Лаконичное черное платье

Для тех, кто все же выбирает платье, стилистка советует обратить внимание на простые, но интересные фасоны. По ее словам, классическое черное платье всегда остается беспроигрышным решением.

"Главное — не выбирать что-то банальное. Ищите платье с необычным вырезом или асимметрией", — подчеркивает эксперт.

Особое внимание стоит уделить обуви. Серебристые босоножки, по словам стилистки, придают черному цвету легкость и "подсвечивают" образ.

Что надеть маме на выпускной 2026: секреты стилистов для статусного образа
Платье на выпускной 2026 / скрин из видео

Люксовое бохо

Отдельно Яна Марковская выделяет стиль "люксового бохо", который в 2026 году остается одним из самых модных направлений.

"Выбирайте многоярусное платье макси из благородной ткани", — советует стилистка.

Чтобы такой образ не выглядел слишком расслабленно, эксперт рекомендует:

  • сделать гладкий низкий пучок;
  • выбрать только один акцентный аксессуар;
  • избегать массивных комплектов бижутерии;
  • добавить минималистичную обувь.

Именно такое сочетание создает эффект дорогого и продуманного образа.

Платье в стиле бохо
Платье в стиле бохо / скриншот из видео

Монохром

В конце стилистка поделилась одним из самых эффективных приемов, который мгновенно делает образ более статусным.

"Когда одежда, обувь и даже сумка в одной цветовой гамме, образ мгновенно воспринимается как целостный и дорогой", — объясняет Яна Марковская.

Именно монохром помогает создать стильный образ для мамы на выпускной без сложных стилистических решений.

Монохромный образ на выпускной
Монохромный образ на выпускной / скрин из видео

Яна Марковская напоминает, что главное правило любого праздничного образа — это уверенность и комфорт. Именно тогда даже самые простые вещи будут выглядеть дорого и стильно.

Как одеться маме на выпускной ребенка — советы стилистки:

@gozhe_style Мама выпускника — главная звезда или "диско-шар"? ✨ Перестаньте покупать платья-конфетки! Взгляните на 4 образа, которые сделают вас самой стильной на празднике ⬇️ ✅ Жилет + брюки-палаццо: элегантно, удобно и невероятно статусно. ✅ Шелк и хлопок: контраст фактур — это всегда о "дорого". ✅ Черное платье макси: выбирай необычный крой, чтобы не выглядеть скучно. ✅ Роскошное бохо: свободное платье + гладкий пучок = идеальный баланс. ? Секретный лайфхак: одевайтесь в монохром! Один цвет для обуви, сумки и одежды — это магия, которая мгновенно объединяет образ в единое целое. Какой образ вам ближе? ? #выпускной#мама#красиваяодежда#советыстилиста#выпуск♬ оригинальная аудиозапись - ЯНА МАРКОВСКАЯ l СТИЛИСТ

Вас может заинтересовать:

Об авторе: Яна Марковская

Яна Марковская — персональный стилист и популярный fashion-блогер. Специализируется на разборе гардероба, создании эффективных формул образов и анализе антитрендов. Аудитория эксперта в TikTok насчитывает более 20 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мода выпускной
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин зажимает Лукашенко в тиски: будет ли наступление из Беларуси и где ждать удара

Путин зажимает Лукашенко в тиски: будет ли наступление из Беларуси и где ждать удара

17:44Аналитика
Число раненых резко растет: РФ ударила по многоэтажкам Днепра, что известно

Число раненых резко растет: РФ ударила по многоэтажкам Днепра, что известно

17:44Война
Удар по Украине радиоактивными "Шахедами": Игнат оценил угрозу

Удар по Украине радиоактивными "Шахедами": Игнат оценил угрозу

17:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

Карты Таро показали опасный период для одного знака: Таро-прогноз на июнь 2026

Карты Таро показали опасный период для одного знака: Таро-прогноз на июнь 2026

Гороскоп на завтра, 22 мая: Львам — разочарование, Рыбам — прибыль

Гороскоп на завтра, 22 мая: Львам — разочарование, Рыбам — прибыль

Кроты и клещи убегают от него мгновенно: какое растение стоит посадить на участке

Кроты и клещи убегают от него мгновенно: какое растение стоит посадить на участке

Последние новости

18:01

Почему лук массово гниет: один народный способ может спасти грядку

17:56

Миллиардеры могут знать о конце света раньше остальных и готовятся

17:44

Путин зажимает Лукашенко в тиски: будет ли наступление из Беларуси и где ждать удара

17:44

Число раненых резко растет: РФ ударила по многоэтажкам Днепра, что известно

17:28

Пельмени получатся сочными и в разы вкуснее: что добавить в фарш

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
17:27

Удар по Украине радиоактивными "Шахедами": Игнат оценил угрозу

17:24

Украинцы платят на 50% больше за аренду: где подорожали квартиры

17:16

Кому больше всего везет в жизни: 4 даты рождения с мощной энергетикой

17:12

Что надеть маме на выпускной 2026: секреты стилистов для статусного образа

Реклама
17:05

Мужчина решил проверить мусор возле секонд-хенда и не пожалел

16:51

Кабачки можно будет собирать ведрами: главный секрет обильного урожаяВидео

16:47

"Мы должны властвовать над россиянами": Буданов сделал громкое заявление об истории Украины

16:38

Наступление с севера: Ступак раскрыл, есть ли угроза для Киева и чем это обернется для РБ

16:23

Почему не стоит стирать утром — народные приметы и логические причины

16:11

"Вырыл себе землянку": известный композитор пострадал от обстрела армии РФ

16:07

В эпицентре ядерного взрыва нашли "аномалию", которой не было на Земле

15:58

Россия изменила цели войны против Украины: Буданов назвал новые условия РФ для мира

15:53

СБУ "поджарила" кучу россиян: Зеленский показал кадры удара по ФСБВидео

15:40

Тест по ПДД, который "валит" многих на экзамене: можно ли обогнать тракторВидео

15:37

Новый курс валют на 22 мая: что изменится

Реклама
15:25

Церковный календарь праздников на июнь 2026: когда Ивана Купала и Троица

15:21

Сильные грозовые дожди обрушатся на Украину: какие регионы будут плавать

15:13

Не только Донбасс: названы цели нового наступления РФ, какие города под угрозойВидео

15:09

"Я вернулась в Украину": экс-"ВИА Гра" Бушмина сообщила о тяжелом расставании

14:56

Проверенный способ защиты от клещей: какой предмет нужно взять из домаВидео

14:52

ВСУ изменили ситуацию на важном направлении фронта – россиян прижали

14:51

Пенсионерку перепутали с молодой моделью и не поверили в ее возрастВидео

14:26

Российские НПЗ под прицелом: Зеленский показал последствия ударов по РФВидео

14:15

Оригинальный завтрак за считанные минуты: рецепт оладий с начинкой

14:14

"ВишивАнка" или "вишИванка" - как сказать правильно: ответ удивит многих

13:56

Какие приборы нужно всегда отключать от розетки: могут стать причиной пожараВидео

13:52

"Тая Повалий сказала": Кудлай раскрыла подставу от предательницы Украины

13:47

РФ нацелилась на ряд городов летом-осенью: Ступак – об угрозе из Беларуси и наступлении на КиевВидео

13:18

Украина тестирует новое оружие для отражения атак РФ: в чём его особенность

13:18

Простой домашний спрей помогает остановить нашествие крыс весной

12:53

Уголовные дела, самовары, российский паспорт. Журналисты рассказали новую историю о депутате Житомирского облсовета Костюшко

12:45

"Встречают тут с цветами": Даша Евтух внезапно вернулась в УкраинуВидео

12:39

"Цель РФ — захватить новый областной центр": РФ пошла в наступление на севере

12:39

Грозит ли Германии дефицит топлива: эксперт раскрыл, что скрывается за паникойВидео

12:31

Зачем хитрые хозяйки и повара бросают кубик льда на сковородку перед жаркойВидео

Реклама
12:25

Тиктокер взорвал интернет, показав странную деталь на прищепкахВидео

12:24

Как почистить килограмм молодого картофеля за пять минут – лайфхак

12:03

Свекровь Тодоренко предупреждала ее: что случилось в браке предательницы

11:48

РФ массированно атакует областной центр: есть попадание, количество раненых выросло

11:46

Стул-сердце и лампа-гриб: названа культовая ретро-мебель, за которой охотятся всеВидео

11:44

Мало и дорого: в Украине дефицит базового овоща, как изменились цены

11:35

Китайский гороскоп на завтра, 22 мая: Тиграм - советы, Козлам - критика

11:24

Ядерные боеприпасы уже в Беларуси: Минобороны РФ сделало заявлениеВидео

11:17

Как на самом деле выглядел Иисус Христос и почему все ошибалисьВидео

11:14

РФ потеряла имидж "энергетической сверхдержавы": эксперт раскрыл влияние ударов ВСУ

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять