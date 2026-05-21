Что надеть маме на выпускной 2026: секреты стилистов для статусного образа

Выпускной ребенка — это особенный день не только для школьников, но и для родителей. Главред собрал полезные советы для тех, кто ищет идеальный образ для мамы на выпускной.
Жилет и широкие брюки
Одним из самых актуальных вариантов стилистка Яна Марковская называет костюмный жилет в сочетании с широкими брюками-палаццо. Такой комплект выглядит дорого, современно и в то же время очень комфортно для долгого праздничного дня.
"Выбирайте костюмный жилет и свободные брюки-палаццо. Важно, чтобы ткань была пластичной, чтобы брюки красиво двигались при ходьбе", — объясняет Яна Марковская.
Именно такие модные образы для мам на выпускной помогают создать вытянутый силуэт и визуально делают фигуру стройнее.
Игра фактур
Еще один тренд — сочетание разных фактур в одном аутфите. Особенно актуальной в 2026 году будет комбинация шелковой юбки и базовой хлопковой рубашки.
"Контраст матового хлопка и благородного блеска ткани мгновенно делает образ дороже", — говорит стилистка.
Такой лук на выпускной для мамы выглядит элегантно, но ненавязчиво. Чтобы образ выглядел завершенным, Яна Марковская советует добавить слингбеки на небольшом каблуке.
Лаконичное черное платье
Для тех, кто все же выбирает платье, стилистка советует обратить внимание на простые, но интересные фасоны. По ее словам, классическое черное платье всегда остается беспроигрышным решением.
"Главное — не выбирать что-то банальное. Ищите платье с необычным вырезом или асимметрией", — подчеркивает эксперт.
Особое внимание стоит уделить обуви. Серебристые босоножки, по словам стилистки, придают черному цвету легкость и "подсвечивают" образ.
Люксовое бохо
Отдельно Яна Марковская выделяет стиль "люксового бохо", который в 2026 году остается одним из самых модных направлений.
"Выбирайте многоярусное платье макси из благородной ткани", — советует стилистка.
Чтобы такой образ не выглядел слишком расслабленно, эксперт рекомендует:
- сделать гладкий низкий пучок;
- выбрать только один акцентный аксессуар;
- избегать массивных комплектов бижутерии;
- добавить минималистичную обувь.
Именно такое сочетание создает эффект дорогого и продуманного образа.
Монохром
В конце стилистка поделилась одним из самых эффективных приемов, который мгновенно делает образ более статусным.
"Когда одежда, обувь и даже сумка в одной цветовой гамме, образ мгновенно воспринимается как целостный и дорогой", — объясняет Яна Марковская.
Именно монохром помогает создать стильный образ для мамы на выпускной без сложных стилистических решений.
Яна Марковская напоминает, что главное правило любого праздничного образа — это уверенность и комфорт. Именно тогда даже самые простые вещи будут выглядеть дорого и стильно.
Как одеться маме на выпускной ребенка — советы стилистки:
@gozhe_style Мама выпускника — главная звезда или "диско-шар"? ✨ Перестаньте покупать платья-конфетки! Взгляните на 4 образа, которые сделают вас самой стильной на празднике ⬇️ ✅ Жилет + брюки-палаццо: элегантно, удобно и невероятно статусно. ✅ Шелк и хлопок: контраст фактур — это всегда о "дорого". ✅ Черное платье макси: выбирай необычный крой, чтобы не выглядеть скучно. ✅ Роскошное бохо: свободное платье + гладкий пучок = идеальный баланс. ? Секретный лайфхак: одевайтесь в монохром! Один цвет для обуви, сумки и одежды — это магия, которая мгновенно объединяет образ в единое целое. Какой образ вам ближе? ? #выпускной#мама#красиваяодежда#советыстилиста#выпуск♬ оригинальная аудиозапись - ЯНА МАРКОВСКАЯ l СТИЛИСТ
Об авторе: Яна Марковская
Яна Марковская — персональный стилист и популярный fashion-блогер. Специализируется на разборе гардероба, создании эффективных формул образов и анализе антитрендов. Аудитория эксперта в TikTok насчитывает более 20 тысяч подписчиков.
