Российские НПЗ под прицелом: Зеленский показал последствия ударов по РФ

Силы обороны Украины нанесли удар по Сызранскому НПЗ.

https://glavred.info/war/rossiyskie-npz-pod-pricelom-zelenskiy-pokazal-posledstviya-udarov-po-rf-10766585.html Ссылка скопирована

Зеленский показал последствия ударов по РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

Силы обороны атаковали РФ

Украина нанесла удар по Сызранскому НПЗ

Силы обороны Украины нанесли дальнобойные удары по РФ. Наши защитники поразили объект российской нефтепереработки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Под ударом оказался Сызранский НПЗ. Расстояние до этого завода от границы Украины составляет более 800 километров.

видео дня

"Еще одна наша дальнобойная санкция против российской нефтепереработки, и мы продолжаем в этом направлении. На этот раз Сызранский НПЗ, расстояние от нашей границы – более 800 километров. Спасибо воинам Сил беспилотных систем и Сил специальных операций за меткость. Слава Украине!" – подчеркнул Зеленский.

Посмотреть видео можно в нашем Telegram-канале по ссылке.

Силы обороны нанесли удар по НПЗ в РФ / фото: скриншот

Цели в РФ – анонс "Мадяра"

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди заявил , что Украина продолжает наращивать удары по целям в глубине территории России, в частности по объектам нефтегазовой инфраструктуры. По его словам, расстояние в 1 500–2 000 км от линии фронта больше не является безопасным тылом для РФ, а украинские дроны способны поражать объекты по всей территории страны-агрессора.

Бровди подчеркнул, что приоритетными целями остаются нефтегазовые объекты, поскольку именно они обеспечивают финансирование российской войны против Украины. Он также отметил, что удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре являются "военно оправданными".

Отдельно командующий заявил, что одной из ключевых задач украинских сил является уменьшение возможностей противника для наступления и нанесение ему потерь, превышающих темпы пополнения.

Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Атаки на российские НПЗ — последние новости

Ночью на 20 мая в районе Кстово Нижегородской области был поражен нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегородоргсинтез". По данным Генштаба, повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6, после чего возник пожар.

5 мая в промзоне в Киришах Ленинградской области в результате атаки вспыхнул пожар. Там находится один из крупнейших в РФ НПЗ.

30 апреля СБУ нанесла удар по российскому НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" в Перми. Объект расположен на расстоянии более 1500 км от границы Украины.

В ночь на 26 апреля в российском Ярославле прогремела серия взрывов, после которых над городом поднялся столб огня — загорелся местный нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в северной части РФ.

Другие новости:

О персоне: кто такой "Мадяр" Бровди Роберт Йосипович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт". С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление для усиления Волчанского соединения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред