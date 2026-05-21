Людей массово увольняют, экономика рушится: что будет с РФ

Российский диктатор хочет продолжать войну, но РФ терпит поражение с каждым днём.

https://glavred.info/world/lyudey-massovo-uvolnyayut-ekonomika-rushitsya-chto-budet-s-rf-10766489.html Ссылка скопирована

Экономика РФ падает / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем говорит Андрей Коваленко:

В РФ растет скрытая безработица

Экономика РФ падает

Российской элите нужно саботировать приказы Путина

Российская экономика обваливается. В РФ уже фиксируют скрытую безработицу. Об этих последствиях путинского режима войны в Украине рассказал руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

Российский АвтоВАЗ в мае отправил более 30 тысяч работников в корпоративный отпуск. Подобные ограничения ввел КамАЗ из-за падения производства. Уже в мае уволили 2 тысячи квалифицированных специалистов.

видео дня

Известно, что работников уже начали переводить на четырехдневную рабочую неделю и сокращать зарплаты. Многих специалистов отправляют в неоплачиваемые отпуска. В целом скрытую безработицу в отдельных отраслях оценивают в 800 тысяч – 1,2 миллиона человек.

"В то же время Путин не видит будущего для режима без войны. Россия планомерно от его мечты стать геополитическим игроком дрейфует к долгосрочному статусу сырьевого придатка. Лучшим будущим для многих республик в РФ было бы решение о требовании к Москве срочно завершить войну с последующим запретом на рекрутинговые и скрытые мобилизационные мероприятия на территории каждой республики. Или же постепенный выход из-под контроля Москвы и дрейф в сторону потенциальных иностранных союзников", — считает Коваленко.

Он убежден, что для этого российским элитам нужно обратить внимание на то, в какой кризис их толкает Путин. Он советует саботировать решения российского диктатора.

"Россия не достигнет своих целей в войне. Это уже понятно. Их надежды на экономическое разрушение ЕС, Украины, прекращение поддержки наших сил со стороны Запада, а также надежды на большее привлечение китайских ресурсов для себя — это иллюзия отдельных деятелей в окружении Путина, его самого, а также некоторых генералов", — говорит руководитель ЦПД.

Коваленко подчеркивает, что РФ проигрывает войну с каждым днем ее продолжения. К тому же территория России уже полностью простреливается, а количество атак только растет.

ЦПД / Инфографика: Главред

Финансовые проблемы в России — мнение экономиста

Экономист, политик и бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов заявил, что финансовые проблемы России настолько серьезны, что даже временный рост доходов в течение нескольких месяцев из-за обострения ситуации вокруг Ирана не способен существенно повлиять на общую ситуацию.

По его словам, даже продажа нефти по цене около 100 долларов за баррель не позволит России преодолеть глубокий финансовый кризис.

"Если до конца года цена на нефть составит 90–100 долларов, то это будет сильным подарком Путину, и в России закроют бюджет этого года и смогут продержаться еще год-другой", — считает он.

Экономика России — последние новости

Напомним, Главред писал, что на фоне роста мировых цен на нефть администрация Дональда Трампа приняла решение о временной отмене санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

Ранее стало известно, что экономическое положение в России уже сложное и может только ухудшаться. Вести войну против Украины Кремль сможет, скорее всего, еще год-два.

Накануне сообщалось, что пока на Ближнем Востоке продолжается война, российской экономике ничего не угрожает. Как только война прекратится, снова запустится счетчик, отсчитывающий время до конца экономики РФ.

Другие новости:

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", — подчеркнул Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред