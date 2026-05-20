Самолет "призрак" без пилота пересек полстраны, а затем начался кошмар

Константин Пономарев
20 мая 2026, 18:31
Самолет продолжал лететь без ответа экипажа более часа. Следователи раскрыли жуткую причину загадочного рейса-призрака над США.
Пилот перестал выходить на связь, а пассажиры, вероятно, были без сознания
Пилот перестал выходить на связь, а пассажиры, вероятно, были без сознания / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Как самолет продолжал часами оставался в воздухе без связи с пилотом
  • Что произошло после загадочной потери связи в небе
  • Что увидели военные рядом с самолетом-призраком

Обычный частный рейс превратился в одну из самых загадочных авиакатастроф последних лет. Бизнес-джет продолжал лететь на автопилоте даже после того, как пилот перестал выходить на связь, а пассажиры, вероятно, уже были без сознания.

4 июня 2023 года самолет Cessna Citation 560 вылетел из Теннесси в сторону Лонг-Айленда. На борту находились пилот Джефф Хефнер и трое пассажиров. Первые проблемы начались примерно через 15 минут после взлета, когда диспетчеры попытались связаться с пилотом и изменить высоту полета. Ответа не последовало. Об этой истории вспоминает Popular Mechanics.

Самолет продолжал лететь, будто ничего не произошло

Несмотря на полное радиомолчание, джет продолжал уверенно двигаться по маршруту на высоте около 34 тысяч футов (10,3 км). Спустя более часа полета самолет достиг района Лонг-Айленда, развернулся и направился обратно на юго-запад.

К этому моменту в воздух были подняты истребители F-16. Военные пилоты заметили, что самолет двигался идеально ровно и не реагировал ни на сигналы, ни на попытки установить контакт.

Самолет продолжал уверенно двигаться по маршруту на высоте около 10,3 км
Самолет продолжал уверенно двигаться по маршруту на высоте около 10,3 км / Фото: NTSB

Следователи позже пришли к выводу, что все это время Cessna Citation 560 находился под управлением автопилота. Система просто продолжала выполнять заранее введенные команды: держать курс, высоту и следовать маршруту.

Что произошло внутри самолета

По данным расследования, ключевой причиной трагедии стала разгерметизация салона на большой высоте. На уровне 34 тысяч футов (10,3 км) человеку невозможно долго дышать без дополнительного кислорода.

Следователи установили, что кислородная маска пилота перед полетом не была установлена должным образом. Это могло привести к быстрой гипоксии - состоянию, при котором мозг начинает испытывать острую нехватку кислорода.

Опасность гипоксии в том, что человек далеко не сразу понимает происходящее. Сначала появляются сонливость, спокойствие и спутанность сознания. Пилот мог даже не осознавать, что теряет способность управлять самолетом.

Почему самолет не упал сразу

Современные системы автопилота способны удерживать самолет в воздухе часами, если двигатели исправны и хватает топлива. Однако они не умеют оценивать критические ситуации так, как это делает человек.

Самолет Cessna 560 Citation V, похожий на тот, что попал в аварию
Самолет Cessna 560 Citation V, похожий на тот, что попал в аварию / Фото: Wikipedia

Автопилот продолжал вести Citation по маршруту до тех пор, пока самолет не начал терять управление из-за нехватки топлива и снижения скорости.

Когда двигатели начали отказывать, система уже не смогла удерживать высоту. Самолет вошел в резкое спиральное снижение и рухнул в лесистой местности недалеко от Монтебелло, штат Вирджиния. Выживших не было.

Об источнике: Popular Mechanics

Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомим нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

